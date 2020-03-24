Toyota Mirai, sadece bakım yaparak 5 milyon kilometre yol kat etti. Hiçbir tamire veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadan Toyota Mirai km yaptı.

Alman araç paylaşım servisi CleverShuttle, sıfır emisyonlu Toyota Mirai filosuyla beş milyon kilometrenin üzerinde yol kat ettiğini açıkladı. Böylelikle; iki buçuk yıllık süre içerisinde CleverShuttle, dünyadan aya gidip gelme mesafesini 6.5 kez kat etti. Dünyanın en çok kullanılan Mirai filosu unvanını aldı.

PARÇA DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMEDİ

2017’nin Eylül ayında Hamburg’da 20 adet Toyota Mirai ile başladı. Toyota ve CleverShuttle filo işbirliği Almanya’nın çeşitli lokasyonlarında toplam 45 adede ulaştı. Bu süreç boyunca periyodik bakımların haricinde Mirai’ler hiçbir tamire veya parça değişikliğine ihtiyaç duymadan hizmet sunmaya devam etti. Mirai ilk olarak 2014 yılında tanıtılırken, 2015’ten bu yana ise Avrupa’da da satışa sunuluyor. Hem bireysel kullanıcılar hem de filo müşterileri tarafından tercih edilebiliyor.

HİDROJEN YAKITLI

Hidrojen yakıt hücreli bir sedan olan Mirai, maksimum konfor ve en üst düzey çevreci sürüş sağlıyor. 154 HP güce sahip sıfır emisyonlu Mirai, ilerlemek için sadece hidrojene ihtiyaç duyuyor ve enerji gereksinimi yakıt hücresinde elektriğe dönüştürülüyor. Havaya sadece su buharı salımı yapan Mirai tek bir depoyla 500 kilometreye kadar yol alabiliyor ve yakıt deposu ise 3 dakikadan daha kısa bir sürede doluyor.

İKİNCİ NESLİN ÜRETİMİ BAŞLIYOR

Toyota, bu yılın sonunda Japonya’da ikinci nesil Mirai’nin üretimine başlayacak. Yeni nesil Mirai, daha dikkat çekici tasarımıyla birlikte daha uzun menzil sunacak.