OYAK-Renault hibrit merkezine dönüyor

Renault Group ve OYAK, İspanya merkezli HORSE Holding ile ortaklığa imza attı. Türkiye’de Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında faaliyet gösteren motor ve güç aktarım sistemleri tesisi üretim faaliyetleri Bursa’da ‘OYAK HORSE’ adıyla devam edecek.

Oyak Horse Makine Ekipmanları Ticaret Ve Sanayi A.Ş. (OYAK HORSE) temmuz başında faaliyete geçti. Yeni nesil düşük emisyonlu hibrit, içten yanmalı motor ve güç aktarım sistemleri geliştirme, üretme ve tedarik alanında sektörün lideri olan şirket, Renault Group’un bu alandaki bilgi ve deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak. Genel merkezi Madrid’de olan HORSE Holding, yıllık 3,2 milyon üretim kapasiteli sekiz tesisi ve üç Ar-Ge merkeziyle Renault Group’un ileri hibrit ve düşük emisyonlu motor ve güç aktarım sistemleri konusundaki endüstriyel bilgi birikimini ve varlıklarını devralıyor.

MOTOR VE VİTES KUTUSU ÜRETİMİ GELİŞİYOR

Şimdiye kadar Oyak Renault bünyesinde bulunan motor ve güç aktarım sistemleri tesisi ‘OYAK HORSE’ adıyla Oyak Renault’nun Bursa fabrikasında üretime devam edecek. OYAK HORSE, yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon, motor, vites kutusu üretim ve Ar-Ge merkezi ile faaliyet gösterecek. Yeni ortaklık, Türkiye’de düşük emisyonlu motor üretimi yatırımları için fırsat sağlayacak. İspanya, Arjantin, Portekiz, Brezilya, Şili, Romanya ve Türkiye’de faaliyet gösterecek şirkette Renault Group’tan 9 bin çalışan görev yapıyor. Türkiye’de OYAK ortaklığı ile Bursa’da bulunan HORSE tesisinde ise 875 kişi çalışıyor.