Tek motor seçeneğiyle geldi…

Yeni Peugeot 508 kaç para oldu? Peugeot D segmentindeki modeli 508’i yeniledi. Sadece dizel motor seçeneğine sahip otomobilde bilindik 130 beygirlikte motor görev yapıyor.

Yeni Peugeot 508 kaç para oldu? Peugeot D segmentindeki modeli 508’i yeniledi. Sadece dizel motor seçeneğine sahip otomobilde bilindik 130 beygirlikte motor görev yapıyor. Tek motor ve şanzıman kombinasyonuyla, ALLURE donanımında 1.770.000 TL’den, GT donanımında 1.968.000 TL’den başlayan lansmana özel fiyatlarla ülkemizde satışa sunuldu. Türkiye’de sedan karoserinde, yeni bir dinamik ve sportif silüet sunan 508, PEUGEOT ürün gamındaki tepe noktasındaki konumunu koruyor. Ön cephe daha fazla dinamizm ortaya koyarken, markanın yeni logosu da ön cepheye farklı bir boyut kazandırıyor. Yeni 508, ızgara desenini tamponun hacmine entegre ederek modern bir görünüm sergiliyor. Yeni ön cephe aynı zamanda üç pençeli ışık imzasına sahip aydınlatmalarla da dikkat çekiyor. Tüm versiyonlarda ışık imzası son derece ince Matrix LED farlara entegre edilmiş durumda. Arkada, yeni LED stop lambaları, kayar sinyallerle imza niteliğindeki 3 pençeli tasarımı birleştiriyor. Yeni 508, iç mekânda açık bir şekilde üst sınıf vurgusu yapıyor. Kullanılan döşemelerdeki malzemenin kalitesi ve modernliği kadar daha fazla ergonomi sağlayan ergonomik vites seçici de daha iyi bir deneyime katkı sağlıyor.

YENİ ÖN YÜZE KAVUŞTU

Yeni 508, 2793 mm’lik dingil mesafesine, 4750 mm uzunluğa, aynalar katlıyken 1859 mm genişliğe ve 1403 mm yüksekliğe sahip. Yeni 508’de, ızgara motifi tamponun hacmine tamamen entegre oluyor, desenler bu yeni tasarımı daha da öne çıkarmak için gövde renginde uygulanıyor. Böylece ön tarafta daha modern görünüm oluşuyor. Yeni PEUGEOT logosu, imzadan dışa doğru yayılırken, doğal olarak ızgaranın ortasında yer alıyor. Ön kısım daha az katmanlı bir tasarıma sahip. Bu da daha modern görünüme katkıda bulunuyor. Kiriş, ızgaranın içinde kayboluyor ve silüete daha yumuşak bir görünüm kazandırıyor.

19 İNÇ’LİK ELMAS KESİM JANT

Yandan bakıldığında yeni 508’in canlı ve dinamik görünümünü, ALLURE donanımında 18 inç çapında EPHERRA, GT donanımındaysa 19 inçlik AUGUSTA alüminyum alaşım jantlar destekliyor. Çift tonlu elmas kesimli alaşım jantların, bijonları tamamen gizleyen, PEUGEOT logolu özel kapaklar sayesinde tasarım bütünlüğü sağlanıyor. Yeni 508’in ön, yan ve arka logoları, yeni tipografi ve yeni Bazalt Gri rengiyle daha modern görünüyor. Arkadaki ışık imzası, üç pençe temasının daha yatay ve dinamik bir versiyonuyla yeniden yorumlandı. Tüm ürün gamında kayar ve yanıp sönen LED teknolojisi kullanılıyor. Logo, ortadaki siyah şeridin tüm genişliği boyunca uzanan koyu Bazalt Grisi “PEUGEOT” yazısı ile değiştirildi. Bu, arka cephenin modernleşmesine ve görsel olarak daha geniş görünmesine katkı sağlıyor. Yeni PEUGEOT 508’de, 3’ü yeni olmak üzere 7 gövde rengi seçeneği sunuluyor. Yeni metalik renk seçenekleri, Okenit Beyazı, Eclipse Mavisi ve Selenyum Gri olarak adlandırılırken, Titanyum Gri, Tekno Gri, İnci Siyah ve özel metalik boyasıyla Elixir Kırmızı da opsiyonlar arasında yer alıyor.

OTONOM SÜRÜŞ HİSSİ ARTTI

Yeni 508’deki PEUGEOT i-Cockpit® daha da fazla teknoloji sunuyor. 10 inçlik, yüksek çözünürlüklü merkezi ekran, bağlantılı navigasyon, doğal dilde ses tanıma, kablosuz bağlantı ve kablosuz güncelleme ile donatılan yeni PEUGEOT i-Connect® Advanced bilgi-eğlence sistemi daha da gelişmiş bir teknoloji deneyimi sağlıyor. Yeni 508’ler, sürüş keyfi ve konforu açısından PEUGEOT’nun gelmiş olduğu en yüksek seviyeyi temsil ediyor. Elbette güvenlik ve huzur sağlayan sürüş destek sistemleriyle otomobil tamamlanıyor. Gece Görüşü: Sürücüyü, uzun far menziline girmeden şeritteki olası bir hayvan, yaya veya bisikletliye karşı uyarıyor. Yarı Otonom Sürüş Seviye 2: Dur Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve Şeritte Kalma Asistanı’ndan oluşan sistem, 0 km/s’den itibaren kullanım özellikleriyle konfor sağlıyor. HD Kameralar: ALLURE’da 2 kamera ile 180 derece, GT donanımında ise 4 kamera ile 360 derecelik görüş desteği ve park yardımı sağlanıyor.

10 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN

Ön konsolun ortasında, hafif sürücüye dönük, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran yer alıyor ve yolcunun gözlerini yoldan ayırmasına gerek kalmadan sürüş ergonomisini optimize ediyor. Orta ekranın altında ana menüye, klima ayarlarına, uygulamalara, sürüş yardımcılarına, telefona, medyaya ve araç ayarlarına kısa yollar sağlayan piyano tuşları yer alıyor. Orta konsolda yeni e-Toggle vites tasarımı yer alıyor. Sürücü, 8 kademeli EAT8 otomatik şanzımanın modlarını tek bir dokunuşla seçebiliyor.

2 DONANIM SEÇENEĞİ VAR

ALLURE ve GT donanım paketlerinde tercih edilebilen yeni PEUGEOT 508’de çok kapsamlı konfor ve güvenlik teknoloji standart olarak sunuluyor. ALLURE donanımda neler var? Anahtarsız Giriş Ve Çalıştırma Sistemi, Ön-Arka Park Sensörü, Yan Sensörler, Çift Bölgeli Otomatik Klima, Güvenlik Plus Paketi (Otomatik Acil Durum Fren Sistemi, Önden Çarpışma Uyarısı, 3. Seviye Sürücü Dikkat Uyarısı, Aktif Şerit Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Hız Limiti Tanıma Ve Önerme, Genişletilmiş Trafik Levhaları Tanıma Sistemi), Peugeot i-Cockpit® (Kişiselleştirilebilir Dijital Ön Gösterge Paneli Ve Kompakt Çok Fonksiyonlu Direksiyon), Peugeot i-Connect® Advanced (10 inçlik HD Kişiselleştirilebilir Dokunmatik Ekran, 3D Navigasyon, E-call), “Peugeot Matrix LED Teknolojili” Ön Farlar, Farların Altında Yer Alan 3 Pençeli LED Gündüz Farları, Visiopark 1 (180 derecelik HD Geri Görüş Arka Kamerası), 18 inçlik “Epherra” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Hırsızlık Korumalı Şifreli Bijonlar, Karartılmış Arka Camlar, “Quartz” Dikişli, Yarı Deri ”Falgo” Kumaş Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar sunulurken; GT donanımda neler var? Sürüş Destek Plus Paketi (Dur & Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Şerit Konumlama Asistanı), Çerçevesiz Elektrokrom Dikiz Aynası, Geri Viteste Otomatik Alçalan Yan Aynalar, Visiopark 2 (4 kamera ile 360 derece Park Desteği), Ön Kapı Panelleri, Orta Konsolda Ve Bardak Tutucularda Mavi Ambiyans Aydınlatması, Parlak Siyah Alt Izgara Şeridi, 19 inçlik “AUGUSTA” Çift Tonlu, Elmas Kesimli Alaşım Jantlar, Alüminyum Pedallar Ve Ayak Dayaması, “Aikinite” Dikiş Detaylı Ön Panel Ve Orta Konsol Kaplamaları, “Aikinite Dikiş Detaylı Ön Ve Arka Paspaslar, Siyah “Peugeot” Yazılı Alüminyum Ön Kapı Eşiği Kaplaması, Yeni “GT” Logolu, Delikli Deri Direksiyon Simidi, Night Vision, “Aikinite” Dikiş Detaylı Yarı Deri Alcantara® Koltuk Döşemesi ve AGR Sertifikalı Isıtmalı Ön Koltuklar ekleniyor.

CAM TAVAN GT’DE STANDART

Panoramik Açılır Cam Tavan ALLURE donanımında opsiyonel olarak sunulurken GT donanımında standart olarak sunuluyor. GT donanımında ayrıca Mistral Executive İç Mekan opsiyonu da sunuluyor. Bu kapsamda; Mistral “Nappa” Deri Koltuk Döşemesi ve “Zebrano” Ahşap İç Süslemeler, Sürücü İçin 2 Adet Ön Ayarlı, 8 Yollu Elektrik Kumandalı, AGR Onaylı Sürücü ve Yolcu Koltukları, Çok Noktadan Masaj Yapma Sistemli, Isıtmalı Sürücü Ve Yolcu Koltukları ile yeni PEUGEOT 508 GT daha da kişiselleştirilebiliyor.