Fiat 500e abonelik dönemini başlatıyor. Otomobil sahibi olmanın gittikçe zorlaştığı Türkiye’de son dönemde günlük saatlik hatta dakikalık kiralamalar dikkat çekerken Fiat yeni bir sistem geliştirdi.

Fiat 500e abonelik dönemini başlatıyor. Otomobil sahibi olmanın gittikçe zorlaştığı Türkiye’de son dönemde günlük saatlik hatta dakikalık kiralamalar dikkat çekerken Fiat yeni bir sistem geliştirdi. Fiat yeni modeli 500e için abonelik sistemini sınan marka, SIXT ile işbirliğine gitti. Marka, elektrikli model için rezervasyon oluşturacak ve aynı zamanda aylık periyotlarla aracı kiralayabilecek. FIAT ve SIXT rent a car iş birliği ile devreye alınan model kapsamında, kullanıcılar abonelik süresi boyunca aylık 29 bin 900 lira ödeyecek. Araç aboneliklerini başlatabilecek ve diledikleri zaman, ek bir bedel ödemeden aboneliklerini sonlandırabilecekler. Sistem sayesinde kullanıcılar esnek koşullarla, tam elektrikli 500e otomobillerini deneyimleme şansı bulurken, araç sahibi olmanın getirdiği tüm vergilerden veya kiralamada süre koşulundan muaf olacaklar.