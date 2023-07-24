Çinliler ek vergi bile dinlemiyor

Çinli markalar ne ek vergi dinliyor ne de fiyat kaygısı taşıyor. Alt segmetten premium sınıfa kadar birçok modeli pazara sokan Çinliler, korkusuz şekilde ilerleyişini ve gelişimini sürdürüyor. Çin devletinin resmi markası olan Voyah da bunlardan biri. Türkiye pazarına Free ile giriş yapan marka, 4.5 milyonluk fiyat etiketi taşıyor.

ALİ YILDIRIM

Dünyada son birkaç yılda otomotiv teknolojisi büyük bir değişime uğradı. Aynı zamanda elektrikli dönüşüm farklı markaları da ortaya çıkarırken, hiç kuşkusuz bu konuda en hızlı markaların başında Çinli üreticiler geldi. Avrupalı üreticilerin bile korkulu rüyası haline gelen Çinli markalar birbirinden farklı otomobilleri birbiri ardına sıralıyor. Türkiye’de bu değişimden nasibini alırken, bugün hemen hemen 5 farklı marka da Türkiye pazarında boy gösteriyor. Alt segmentten üst segmente kadar birçok modelle ortaya çıkan markalar Türkiye’yi Avrupa pazarı için bir köprü olarak görüyor. Otomotiv sektöründe Çin istilası Türkiye’de de ek vergiye rağmen artık gerçekleşiyor. MG, SKYWELL, Chery ve Leapmotor’dan sonra Voyah da Türkiye pazarına adım attı.

VOYAH FREE İLE GELDİ

Çin devletinin premium otomobil üreticisi olan Voyah ilk etapta Free modeliyle pazarda boy gösterecek. Marcar Otomotiv distribütörüğünde Türkiye’de faaliyet gösterecek olan marka, ön sipariş modeline bile başladı. Marcar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yavuz Çırak “Premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah markasını, Marcar Otomotiv olarak temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Ön siparişe açtığımız Voyah Free modelimiz kısa sürede büyük ilgi gördü. Premium segmente Voyah Free ile yeni bir soluk getiriyoruz. Bu noktada yeni Çin markaları arasından en sürdürülebilir olması sebebiyle Voyah’ı tercih ettik. Çünkü Dongfeng’in devlete bağlı olarak uzun yıllardır otomotiv sektöründe faaliyet göstermesi, bizim karar almamızda önemli bir etken oldu” açıklamasında bulundu.

4.5 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİNE SAHİP

Free modelinin satışına başlayan marka, ön siparişlerle 4 milyon 550 bin liralık bir fiyat etiketiyle boy gösterdi. Geri alım ve 8 yıl batarya garantisi veren marka, ilk teslimatları eylül ayında yapacak. Çin ve Norveç’in ardından Türkiye pazarında yollara çıkan Voyah Free, biri 160 kW gücünde ön aksa, ikincisi 200 kW arka aksa aktarma yapan, toplamda 360 kW (488 HP) sistem gücüne sahip. 720 Nm maksimum tork üreten sistem, Akıllı 4 Çeker Sistemi’nin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabiliyor. Voyah Free’nin maksimum hızı ise 200 km/s.

500 KM MENZİLİ VAR

WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunan Voyah Free’nin şehir içi tüketim değeri 15,5 kWh/100 km iken kombine sürüş tekimiyse 20,2 kWh/100 km. Hızlı şarj istasyonlarında (DC) bataryalar 45 dakika içerisinde yüzde 20’den 80 seviyesine kadar doldurulabiliyor. 106/100 kWt batarya kapasitesi, 12V ve 230V priz ve Tip 2 şarj kablosu da Voyah Free’nin ekipmanları arasında yer alıyor.