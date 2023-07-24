Yakında 1 milyoncu olacağız

En ucuz otomobil demek için neredeyse 1 milyonları konuşacağımız günler çok yakında. Bugün alt sınıfta 800 bin lira sınırında sadece 19 model bulunurken, bir üst segmente geçmek için 1 milyon lira şart. Gittikçe artan kur ve vergi karşısında belki de 1 ay sonra her bayi 1 milyoncu olacak.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de seçim sonrasında kur barajı açılınca artışların önünde kimse duramadı. Bir gecede yeniden tavan yazan dolar ve Euro her gün zirveyi tazelerken hiç kuşkusuz bundan en çok otomobil fiyatları etkilendi. Buna bir de demode vergi sistemi eklenince fiyatlar artık milyonları da aşar oldu. Özellikle Euro kurunun geçerli olduğu otomotiv sektöründe TL’nin yabancı para birimleri karşısında büyük bir kayıp yaşaması hem alım gücünü yok etti hem de yeni bir otomobil sahibi olmayı hayale çevirdi.

MARKA MODEL DONANIM FİYAT Renault Clio Icon 1.0 Tce X-Tronic 90 hp 1.018.000 TL Fiat Egea Sedan hibrit Easy 1.5 T4 hibrit 130 hp otomatik 1.079.830 TL Hyundai i20 Style 1.0 T-GDI 100 hp DCT 884.693 TL Dacia Sandero Extreme Stepway Tce 90 hp CVT 1.001.000 TL Opel Corsa Ultimate 1.2 130 hp otomatik 1.134.000 TL Peugeot 208 GT 1.2 130 hp otomatik 1.161.500 TL Volkswagen Polo Life 1.0 TSI 95 hp DSG 1.021.400 TL

VERGİ DİLİMLERİNİN HÜKMÜ YOK

Vergi dilimlerinin bile anlamsız kaldığı otomobil fiyatlarında en düşük dilim artık yüzde 80 oldu. Ne yüzde 45’in ne de yüzde 70’lerin anlamı kaldı. En ucuz otomobillere bakıldığında da artık 1 milyon seviyelerinin yavaş yavaş geçildiği görülürken, tüketici hayallerini de geride bırakmış oldu. Bugün A segmenti bir aracın bir bile 700-800 bin lira seviyelerinde olması bütün tabloyu ortaya koydu. Eğer o modelin dolusuna sahip olmak istiyorsanız 1 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekecek.

EN DOLU EGEA EN DOLU CLIO 1 MİLYON LİRA

Fiat Egea Sedan hibrit versiyonuyla 1.07 milyon liralık etiket taşıyor. Eğer icon donanımlı bir Renault Clio isterseniz 1.01 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekecek. Peugeot 208 ve Opel Corsa’nın halk arasında full+full seçenekleri 1.1 milyon lira seviyelerinde. Asgari ücretin 11 bin 400 lira olduğu Türkiye’de en düşük segment otomobillere bile ulaşmak için en az 88 ay çalışmak gerekiyor. Birkaç yıl öncesine kadar bu fiyat aralığında lüks otomobilleri konuşuyorduk.

800 BİN LİRASI OLANIN 19 SEÇENEĞİ VAR

Cardata verilerine göre, 800 bin lirası olan bir tüketicinin sadece 19 model seçeneği var. Bu 19 modelin birçoğu da aynı markanın en düşük sınıftaki modelleri. En ucuz otomobilin fiyatı 682 bin lira iken gözümüz bir üst segmente kayınca hemen 1 milyon lira seviyeleri tartışılmaya başlanıyor.