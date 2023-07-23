Otomobilde bilinen tasarımlar tarih oluyor

Hyundai yeni Santa Fe modelini baştan aşağı yeniledi. Bilindik tasarım detaylarından sıyrılan model bambaşka bir görünümle dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Hyundai yeni Santa Fe modelini baştan aşağı yeniledi. Bilindik tasarım detaylarından sıyrılan model bambaşka bir görünümle dikkat çekmeye hazırlanıyor. Ağustos ayında dünya prömiyerini yapılacak olan Hyundai Santa Fe modelinin ilk görselleri paylaşıldı. Hyundai Motor Company, baştan sona radikal bir şekilde değiştirilmiş yeni Santa Fe ile tüm dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda beşinci nesille de D-SUV segmentindeki iddiasını sürdürmüş oluyor.

HYUNDAI’DE HER DETAY ‘H’YE DÖNÜYOR

Önceki nesle göre daha güçlü bir izlenim uyandıran yeni model, incelikle detaylandırılmış bir dış tasarıma ve genişletilmiş bagaj kapağının açıklığından akan geniş ve çok yönlü bir iç mekana sahip. Yeni Santa Fe’nin kutumsu şekli ve farklı silueti, uzun dingil mesafesi ve geniş bagaj kapağı alanından yararlanıyor. Aracın önü, yüksek motor kapağı ve H şeklindeki farları, cesur ve keskin çamurluklarla birleşiyor. H şeklindeki ön farlar, görsel bütünlüğü artırmak için H motifli alt ön tasarımla uyum sağlıyor. Böylece, H şeklindeki tasarım öğeleriyle Hyundai’nin “H” amblemi yeniden yorumlanıyor.

21 İNÇ JANT SEÇENEĞİ

Yandan bakıldığında uzatılmış dingil mesafesi de cesur bir tavan hattı oluşturuyor. Çamurlukların etrafındaki güçlü hacim ise keskin bir şekilde hazırlanmış 21 inç jantları barındırıyor ve bunların tümü yeni SUV’a sağlam ve maceracı bir görünüm kazandırıyor. Yeni Santa Fe’nin iç mekanı, son derece ferah ve yatay bir düzende hazırlanmış. Bu genişliğe uygun düz bagaj kapağı, açıldığında arkada balkon benzeri bir his uyandıran geniş bir iç hacim yaratıyor. Tamamen katlanabilir ikinci ve üçüncü sıradaki koltuklar, sınıfında lider iç alan sağlıyor.

DÜNYA PRÖMİYERİ AĞUSTOS AYINDA

Ayrıca parlak renkli koltuklar ve tavan döşemesi, önceki nesle göre daha fazla ferahlık hissi yaratırken, yumuşak dokunuşlu ahşap desenli süslemeler ve narin işlemeli Nappa deri koltuklar da araca sofistike bir tarz katıyor. Yeni SUV ayrıca, bir dizi sürdürülebilir malzeme içeriyor. Süet tavan döşemesi, paspaslar, ikinci ve üçüncü sıra koltuk arkalıkları, geri dönüştürülmüş plastikten yapılırken hava yastığı ve kapı kaplaması da çevre dostu suni deriden yapılmış. Doğal ışıktan ilham alan iç ve dış renkler, yeni Santa Fe’nin benzersiz tarzını vurgulayarak şehir içi veya outdoor etkinliklerde kullanıcısına ilham ve canlılık veriyor. Hyundai Santa Fe’nin dünya prömiyerini Ağustos ayında Hyundai’nin YouTube kanalında yapılacak.