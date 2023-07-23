En büyük problem nakit akışı ve kur artışı

OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir” dedi.

Otomotiv satış sonrası pazarında geçen yılın son döneminde başlayan yükseliş trendi ikinci çeyrekte de devam etti. 2023 yılının ikinci çeyreğinde satış, ihracat ve istihdamını artıran sektör, kurdaki artışa rağmen yılın üçüncü çeyreğinde de satışlarda dolar bazında yüzde 2,65 artış bekliyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) 2023 Yılı 2. Çeyrek Sektörel Değerlendirme Anketi’ne göre; yılın ikinci çeyreğinde, 2022’nin aynı dönemine göre yurt içi satışlarda ortalama yüzde 11.76’lık artış yaşandı. Üretici üyelerin yüzde 44,1’i yatırım planlarken, 2023 yılının ikinci çeyreğinde gözlemlenen problemlerin başında “kur artışı” geldi. OSS üyeleri, “nakit akışında yaşanan problemler”in öncelikli sorunlardan olmaya devam ettiğini de belirtiyor. Anket sonuçlarını değerlendiren OSS Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özçete, “Yaz ayları kaynaklı mobilitedeki artış, sektöre pozitif yönde yansıdı. Otomotiv satış sonrasını direkt olarak etkileyecek otomotiv piyasasındaki arz ve talep oranı dengelenmiş duruma geldi. Likiditeye ulaşmada yaşanan zorluklar ve maliyetlerdeki artışların sektörümüzde nakit akışında daralmaya sebep olduğunu gözlemliyoruz. Kredi faizlerine yapılabilecek olumlu yönde bir düzenleme ve krediye erişimin kolaylaşmasıyla sektör daha da hareketlenecektir” dedi.