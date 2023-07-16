Şarj maliyetleri bedavan biraz pahalı oldu

Son vergi kaynaklı akaryakıt zammıyla birlikte otomobilde kilometre başı maliyet 2.5 lirayı aştı. Fakat elektrikli otomobillerde durum biraz daha farklı. Evden şarj maliyetinde kilometre başına ortalama 37 kuruş ödenirken, hızlı şarj noktalarında bu fiyat 1 liraya kadar çıkıyor.

Akaryakıta gelen son vergi zammıyla birlikte litre fiyatları 30 liraları aştı. Cumhurbaşkanı Kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarları yeniden belirlendi. Düzenleme sonucu benzin ve motorine 6 TL zam yapıldı. Alınan karar sonrası İstanbul’da benzinin litresinin 28 liradan 34 liraya, motorinin litresi ise 26 liradan 32 liraya yükseltildiği kaydedildi. Böylece 45 litrelik bir yakıt deposuna sahip olan bir otomobil hemen hemen 1530 liraya dolacak. Eğer bu aracın ortalama yakıt tüketimi 7.5 litre olursa maksimum 600 kilometre menzili olacak. Bunun da kilometre başına maliyeti hemen hemen 2.6 liraya çıktı. Akaryakıta yapılan bu zamlar sonrasında elektrikli araçların tüketim maliyetleri de dikkat çekti. Yapılan şarj işlemleri karşısında bir dönem daha yüksek kalan elektrikli araçların enerji maliyetleri şimdi daha ucuz oldu.

EVDEN ŞARJ MALİYETİ 40 KURUŞ BİLE DEĞİL

Bugün bakıldığında ortalama 64 kwh bir enerji deposuna sahip olan elektrikli bir otomobilin menzili 450 kilometre seviyelerinde. Eğer bu aracı evde şarj edersek bunun maliyeti hemen hemen 170 lira. Yani 450 menzilin kilometre başı maliyeti oldukça komik. Sadece 0,37 kuruş. Eğer hızlı bir şarj istasyonu seçersek 480 lira seviyesinde bir ödeme yapmamız gerekiyor. Böylece kilometre maliyeti 1 liranın biraz üzerine çıkıyor. Yani son zamlardan sonra elektrikli otomobillerin şarj maliyetleri bedavadan biraz pahalı oldu.