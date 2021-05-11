Sınırlı sayıda BMW 128ti Türkiye’ye geliyor

Türkiye’ye sınırlı sayıda gelecek olan BMW 128ti, mayıs ayında ön siparişe açılıyor. BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi modellerinin Plug-in Hybrid versiyonları da özel sipariş ile ülkemizde meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Türkiye’ye sınırlı sayıda gelecek olan BMW 128ti, mayıs ayında ön siparişe açılıyor. BMW 3 Serisi, Yeni BMW 5 Serisi modellerinin Plug-in Hybrid versiyonları da özel sipariş ile ülkemizde meraklılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. BMW’nin efsaneleşen ‘ti’ versiyonu Yeni BMW 1 Serisi ile dönüyor. Standart versiyona göre 10 mm alçalan M Sport süspansiyon sistemiyle sportif sürüş hissini genlerine yakışır şekilde veren Yeni BMW 128ti, BMW M135i xDrive’dan uyarlanan yayları ve amortisörleriyle etkileyici sürüş dinamikleri sunuyor. Yeni BMW 128ti, BMW M135i xDrive’dan 80 kilogram daha hafif olmasıyla da dikkatleri çekiyor. 265 beygir güç üreten 2.0 litrelik BMW TwinPower Turbo motor teknolojisiyle Yeni BMW 128ti, markanın en güçlü içten yanmalı dört silindirli motoruna sahip. 400 Nm’lik torku, 8 ileri Steptronic şanzımanla ön tekerleklere aktaran Yeni BMW 128ti, 0’dan 100 km/s hızca 6.1 saniyede ulaşabiliyor.

YENİ HİBRİT MODELLER GELİYOR

Borusan Otomotiv baharı BMW’nin yeni plug-in hybrid modelleriyle de karşılamaya hazırlanıyor. BMW 330e xDrive ve Yeni BMW 530e xDrive versiyonları 288 beygir güç üreten 2.0 litrelik Plug-in Hybrid motoruyla bahar aylarında sipariş edilebilecek. BMW’nin amiral gemilerinin Plug-In Hybrid versiyonları WLTP kriterlerine göre tamamen elektrikli olarak yaklaşık 55 ila 60 kilometreye kadar yol gidebiliyor. Plug-in Hybrid motorlara eklene yeni XtraBoost özelliği sayesinde her iki otomobil de SPORT sürüş modunda 10 saniyeye kadar anında 40 beygirlik ilave bir güç artışı sağlayabiliyor. Performanslı sürüş özelliklerini yakıt tasarrufuyla da birleştiren BMW 330e xDrive tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,0 litrelik tüketim değeri sunarken, Yeni BMW 530e xDrive ise tam şarjlı durumda 100 kilometrede ortalama 2,1 litrelik yakıt tüketiyor.

TOURİNG TUTKUNLARI DA UNUTULMADI

Borusan Otomotiv touring meraklıları için de 2 yeni BMW modelini Türkiye’ye getiriyor. BMW 320d xDrive Touring, 2,0 litrelik dizel motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle showroom’larda yerini alırken, Yeni BMW 530i xDrive Touring ise Mild Hybrid teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle yollarla buluşmaya hazırlanıyor.