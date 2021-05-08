Otomotiv basınının acı günü

Otomotiv basınının değerli isimlerinden Levent Çezik, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gündür salgın hastalıkla boğuşan Çezik, kovid-19’a yenik düştü.

Otomotiv basınının değerli isimlerinden Levent Çezik, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Yaklaşık 10 gündür salgın hastalıkla boğuşan Çezik, kovid-19’a yenik düştü. Sektörün sevilen isimlerinden olan Çezik, yaşamı boyunca gazetecilik mesleğinin birçok alanında görev yaptı. Gazetecilik mesleğine 1996 yılında Akşam Gazetesi’nde başladı. Çezik, kariyerine daha sonra Tercüman Gazetesi’nde devam etti ve burada Otomotiv Editörlüğü görevini de üstlendi.

Tercüman Gazetesi’nin kapanmasından sonra iş hayatına şahsına ait Gündem PR, İletişim ve Danışmanlık şirketiyle devam eden Çezik, aynı zamanda www.otomobilhaber.com.tr isimli siteyi de yayın hayatına almıştı.

DAHA 48 YAŞINDAYDI

1973 doğumlu gazeteci Levent Çezik mücadele ettiği Kovid-19 hastalığına yenik düşerek vefat etti. Cenazesi Yeni Ayazağa Mezarlığı’ndan kaldırıldı. Pandemi sebebiyle katılım olamadı. Otomotiv Gazetecileri Derneği üyesi olan Çezik, 2 çocuk babasıydı.

Ardından kalanlara acil şifalar ve baş sağlığı dileriz…