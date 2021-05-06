Yeni Citroen C4 Türkiye’de yola çıktı

Yeni Citroen C4 fiyatı belli oldu. Baştan aşağı yenilenen model, artık daha çok SUV segmentine göz kırpıyor. Araçta şimdilik dizel ve benzinli motor seçenekleri görev yapıyor.

Yeni Citroen C4 fiyatı belli oldu. Baştan aşağı yenilenen model, artık daha çok SUV segmentine göz kırpıyor. Araçta şimdilik dizel ve benzinli motor seçenekleri görev yaparken, ayrıca elektrikli versiyon da sunulacak. Elektrikli C4 ise yılın son çeyreğinde gelecek.

130 VE 155 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Araçta görev yapan 1.2 litrelik benzinli ünite 3 farklı güç seçeneğine sahip. Böylece motor seçeneği manuel şanzıman ile birlikte alındığında 100 beygir olacak. Ayrıca 8 ileri otomatik şanzıman ile birlikte alındığında ise 130 ve 155 beygir olmak üzere iki farklı güç çıkışına sahip.

1.5 LİTRELİK DİZEL

Yeni C4’ün dizel motor seçeneğini ise 130 beygir güç üreten 1.5 litrelik ünite oluşturuyor. Böylece dizel motorda tüm versiyonlarda sadece otomatik şanzıman sunuluyor.

4 FARKLI DONANIMI VAR

4 farklı donanım seçeneği ile Türkiye’ye giriş yapan C4’te, en baz donanım olan Feel paketi ise sadece benzinli motor ve manuel şanzıman birlikteliği ile alınabiliyor. Serinin hem dizel hem de benzinli motor seçeneklerinde Feel Bold, Shine ve Shine Bold paketleri yer alıyor. Benzinli motorun en güçlü versiyonu ise en üst donanım paketi olan Shine Bold’a sunuluyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 219 BİN LİRA

Yeni C4’ün Türkiye’de başlangıç fiyatı ise yüzde 50 ÖTV diliminde yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre, otomobilin başlangıç fiyatı 225 bin TL oldu. Aracın lansmana özel fiyatı ise 219 bin TL. Otomobilin dizel motor ve otomatik şanzıman ile birlikte en üst donanım paketindeki fiyatı ise 375 bin TL’ye kadar çıkıyor. Bu versiyonun da lansmana özel fiyatı 367 bin TL olarak paylaşıldı.

TASARIMIYLA YİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Yeni nesil C4, tasarımı ile markanın yeni tasarım diline ışık tutuyor. Çift parçalı aydınlatma grubu aracın ön yüzünde en dikkat çeken tasarım unsuru olurken, aracın arka kısmı da farklı tasarımı ile güncel Citroen modellerinden ayrılıyor. Otomobilin iç mekanı ise, dış tasarımının aksine daha sade tasarlanmış durumda. Fiziksel klima butonlarının haricinde, tablet şeklinde kokpitin üstünde konumlandırılmış multimedya ekranından otomobilin tüm kontrollerine ulaşılabiliniyor.

TABLET TUTUCU BİLE VAR

Öte yandan, aracın ön yolcu tarafında tablet tutucu gibi farklı donanımları da mevcut. Yapılan açıklamaya göre, yeni C4’te, C5 Aircross modelinde kullanılan ‘Progressive Hydraulic Cushions’ isimli süspansiyon sistemine yer verilmiş durumda.