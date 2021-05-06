Meryem Boz BMW X1’in direksiyonunda

BMW, milli voleybolcu Meryem Boz’la çok özel bir iş birliğine imza attı. Mavi Şimşek lakaplı başarılı pasör çaprazına yolculuklarında, alameti farikası haline gelen mavi saçlarıyla aynı renkte BMW X1 eşlik edecek.

2021 Milletler Ligi ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek olan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın önemli oyuncusu Meryem Boz’un sportif duruşu, dinamik tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken BMW X1 ile birleşiyor.

2020 Ocak ayında Hollanda’nın Apeldoorn şehrinde gerçekleşen Olimpiyat Elemeleri’nin en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek Mavi Şimşek lakabını elde eden Meryem Boz, BMW X1’in direksiyonuna geçerek, hem şehir içi hem de şehir dışı yolculuklarında yaşadığı deneyimleri sosyal medya hesaplarından paylaşacak.