En çok trafik kazasını kadınlar mı erkekler mi yapıyor? Sanılanın aksine kadınların erkeklere göre yüzde 25 daha az trafik kazası yapıyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, trafik kazalarının en çok kavşaklarda meydana geldiğini söyledi.

En çok trafik kazasını kadınlar mı erkekler mi yapıyor? MOOV, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında kiralamalarda yaşanan kazalarla ilgili bilgileri paylaştı. MOOV’daki kiralamalarda yaşanan trafik kazalarını incelediklerinde ilgi çekici sonuçlar ortaya çıktı. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız; “MOOV kiralamalarını baz alarak hazırladık. Rapora göre kadınlar erkeklere göre yüzde 25 daha az trafik kazası yapıyor. Bu da aslında kadınların daha güvenli ve emniyetli araç kullandığını bize gösteriyor.” dedi. Trafik kazalarını yaş gruplarına göre de incelediklerini söyleyen Emre Ayyıldız; “MOOV araçlarıyla yapılan trafik kazalarının yüzde 53’ü 18-24 yaş grubundaki MOOVER’ların kullandığı araçlarda yaşandı. Bununla birlikte trafik kazalarının, yüzde 70’in üzerinde bir oranla en çok kontrolsüz kavşaklarda yaşandığını görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

KAZA YAPMAYANA İNDİRİM

Trafik güvenliğine özen gösteren ve kurallara uyan MOOVER’ları ödüllendirdiklerini belirten Ayyıldız; “Yolların Ustası MOOVER Günü Kampanyası’ başladı. Böylece her ayın son salı günü, 3 ay içinde kiralama yapan ve trafik cezası, hasar ve kaza kaydı bulunmayan MOOVER’lara %20 indirim tanımlıyoruz. Ayrıca, hem MOOVER’ların hem de trafiğin güvenliğini sağlamak için farklı projeleri de hayata geçirmeye hazırlanıyoruz” dedi.

15 DAKİKASI 16 LİRA

İstanbul, Ankara ve İzmir’de tek bir uygulama üzerinden araç kiralamada özgürlük sunan MOOV’da sözleşmeden kiralamaya kadar tüm süreç dijital olarak gerçekleşiyor. Tam dijital alt yapısıyla ekstra hiçbir temas gerçekleşmeden düzenli olarak temizlenen ve dezenfekte edilen araçlarla 15 dakikası 16 TL’den başlayan fiyatlarla araç kiralamada özgürlük yaşanabiliyor.