Citroen Berlingo modelinde mayıs kredi fırsatı

Citroen Berlingo modelinde mayıs ayına özel kredi fırsatı sunuyor. PSA Finans avantajıyla sunulan kredi kampanyası kapsamında; modüler tasarımıyla sınıfının en iddialı aracı olan Citroën Berlingo model ailesi, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

Citroen Berlingo mayıs kredi kampanyasıyla dikkat çekiyor. Citroën, Mayıs ayına özel PSAFinans avantajıyla sunduğu kampanyalarla, bireysel ve KOBİ müşterilerine kolaylıklar sağlıyor. Bu kapsamda kombivan sınıfının öncüsü Citroën Berlingo, 55 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi avantajıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca modüler tasarıma sahip Berlingo’nun kombi versiyonlarında, nakit alımlarda 6 bin TL’ye kadar indirim fırsatı kullanıcılarla buluşuyor. Citroën, Berlingo’da sunduğu 163 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla Mayıs ayı boyunca yeni bir ticari araç satın alacaklara büyük avantajlar sağlıyor.

15 AY SIFIR VADE

Citroën; konfor, teknoloji ve mimarisiyle binek araçları aratmayan Jumpy ve Jumpy panelvan modelleri ile üstün kapasiteli ticari aracı Jumper’ı ise75 bin TL için 15 ay vadeli 0 faizli kredi imkanıyla sunuyor. Mayıs ayında da profesyonellerin yanında olmaya devam eden Citroën, Jumpy ve Jumper modellerini 48 bin TL’ye 12 ay boyunca 0 faizli kredi fırsatı ve avantajlı fiyatlarla KOBİ’ler ile buluşturuyor.