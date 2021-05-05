Güvenlikte çıtayı yükseltti de geldi

Yeni Skoda Fabia Türkiye’ye ne zaman gelecek? Fabia, artırılmış konfor özellikleri, birçok gelişmiş güvenlik ve asistan sistemleriyle birlikte iddiasını daha da artırdı.

Yeni Skoda Fabia Türkiye’ye ne zaman gelecek? Yeni Skoda Fabia yola çıkmaya hazır. Fabia, artırılmış konfor özellikleri, birçok gelişmiş güvenlik ve asistan sistemleriyle birlikte iddialı geldi. Dördüncü nesil ŠKODA FABIA, büyüdü ve mevcut tasarım dilini yeni nesle adapte etti. Model artık, daha dinamik ve duygulara hitap eden bir model haline geldi. Modüler MQB-A0 platformuna geçiş yapmasıyla birlikte aracın içi ve dışı daha da büyüdü. LED teknolojisine sahip keskin hatlara sahip farlar ise, ŠKODA’nın kendine özgü büyüyen ön ızgarasıyla birleşti.

BAGAJ HACMİ 50 LİTRE ARTTI

ŠKODA aynı zamanda FABIA’nın bagajında da 50 litre ile önemli ölçüde bir artış elde etti. Böylece segmentinin en büyük bagajı hacmini daha da ileriye taşıdı. Artık 380 litre bagaj hacmine sahip Yeni FABIA, koltuklar katlandığında 1.190 litre hacim sundu. Öte yandan akıllı soğutma panjurları, 120 km/s hızda giderken yakıt tüketimini 100 kilometre başına 0.2 litre düşürdü.

10.25 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Yeni FABIA’nın kabini, aynı zamanda duygusal tasarım ve ergonomi arasında kusursuz bir dengeye sahip. Görsel olarak serbest duran karakteristiğiyle bilgi-eğlence sistemi, 9.2 inçe kadar çıkabiliyor. Son teknoloji sistemlerle birlikte FABIA’nın dijital göstergeleri ilk kez 10.25 inç olarak tercih edilecek. “Dijital Gösterfe Paneli” sayesinde sürücüler beş farklı temadan kendi tarzlarına uyanı seçebilecekler.

DAHA FAZLA SIMPLY CLEVER ÖZELLİK

Yeni FABIA, geniş iç hacminin yanı sıra her zaman olduğu Simply Clever akılcı çözümleriyle de pratikliği artırıyor. Yeni FABIA’da beşi tamamen yeni ve sekizi ilk kez FABIA’da olmak üzere 43 akılcı çözüm sundu. Bu sayede FABIA, günlük kullanımı kolaylaştıran dokunuşlarla öne çıkıyor. Ayrıca ŠKODA klasiği olan yakıt depo kapağındaki lastik derinlik ölçerli buz kazıyıcı, A sütununda otopark bileti tutucu, sürücü kapısının içerisinde şemsiye gibi detayların yanı sıra tamamen yeni Simply Clever özellikler de yer alıyor.

İKİ FARKLI BENZİNLİ MOTOR

Yeni nesil ŠKODA FABIA daha fazla motor seçeneğiyle birlikte düşük yakıt tüketimi sundu. Böylece FABIA’da EVO nesil beş motor seçeneği yer aldı. Her biri Euro 6d emisyon standartlarına uygun olan motorlar, 1.0 litre ve 1.5 litre hacminde. Böylece 3 silindirli 1.0 litre motorlar, 65 PS, 80 PS, 95 PS ve 110 PS güçlerinde tercih edildi. 1.5 litrelik dört silindirli motor ise 150 PS güç ve 250 Nm torka sahip oldu. Yeni FABIA motor seçeneklerine göre 5 ileri manuel, 6 ileri manuel ve 7 ileri DSG çift kavramalı otomatik şanzımanla tercih ediliyor. Aynı zamanda FABIA opsiyonel 50 litrelik yakıt deposuna sahip olacak. Böylece WLTP çevrimine göre 900 kilometreden daha fazla menzil kat edecek.

GÜVENLİKTE ARTIK DAHA ZENGİN

Yeni ŠKODA FABIA segmentindeki en güvenli otomobillerden biri olarak geliştirilmiş aktif ve pasif güvenlik önlemlere sahip. Modüler MQB-A0 platformunun da sağladığı avantajlarla FABIA’nın torsiyonel sertliği de arttı. FABIA’da üstün özelliklerin yanı sıra ilk kez Seyahat Asistanı, Park Asistanı ve Manevra Asistanı yer alıyor. Seyahat Asistanı otomatik yönlendirme desteği sağlarken sadece tek tuşla aktif hale getirilebiliyor. 210 km/s hıza kadar çalışabilen Adaptif Hız Sabitleyici, öndeki araca göre hızını otomatik olarak ayarlıyor. Şerit Asistanı, FABIA’nın gerektiğinde otomatik yönlendirmeyle şeritte kalmasına yardımcı oluyor. Geliştirilmiş Kör Nokta Algılama Sistemi, 70 metre uzakta olan araçlara karşı sürücüyü uyarıyor. Park Asistanı ise 40 km/s hıza kadar çalışıyor ve direksiyonu otomatik olarak yönlendiriyor. Manevra Asistanı, park sırasında aracın önündeki ve arkasındaki engelleri tespit ederek otomatik fren uygulayabiliyor. Trafik İşaretleri Tanıma, Yaya ve Bisikletli Algılamalı Ön Asistan da FABIA’nın yeni özellikleri oldu.