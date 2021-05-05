Elektrikli Opel Vivaro-e ödül aldı Combo ve Movano yolda

Opel Vivaro-e, “2021 Yılın Uluslararası Vanı” ödülünü kazandı. Vivaro-e 300 km’yi geçen menzile sahip bataryası ve sahip olduğu üstün elektronik donanımlarıyla ödül aldı.

Opel’in Rüsselsheim Genel Merkezi’nde yüksek hijyen tedbirleri alınarak düzenlenen törende, LOGISTRA dergisinden IVOTY Jürisi Johannes Reichel, ödülü Opel CEO’su Michael Lohscheller’e teslim etti. Konuyu değerlendirenLohscheller,“Vivaro-e sıfır emisyonla, içten yanmalı versiyonlarla aynı kargo kapasitesini kullanıma sunuyor. Saygın “Yılın Uluslararası Vanı” ödülü, bir anlamda bunun teyidi niteliğini taşıyor. Bu ödülü aldığımız için çok mutluyuz ve jüriye oyları için teşekkür ederiz”ifadelerini kullandı.

330 KM MENZİLİ VAR

Ticari araçlarda Opel uzmanlığının Alman teknolojisiyle harmanlanmış en güncel örneklerinden olan Vivaro-e, kullanıcı ihtiyaçlarına göre farklı güç ve taşıma çözümleri sunuyor. WLTP normuna göre Opel Vivaro-e’nin 75 kWsa gücündeki batarya seçeneği 330 km’ye kadar menzil sunuyor. Günlük daha az yoğun kullanım için sunulan 50 kWsa gücündeki batarya ise 230 km menzil ile ihtiyaçları karşılıyor. Vivaro-ebatarya boyutundan bağımsız olarak profesyonellere geniş kapasitede özgür bir ulaşım ve taşımaolanağı sunuyor.Vivaro-e bu kapsamda, 4,6 metre (Kısa), 4,95 m (Orta) ve 5,30 m (Uzun) olmak üzere üç farklı gövde uzunluğu; panelvan, camlı ve açık kasa olmak üzere farklı gövde tipleriyle üretiliyor. Vivaro-e, versiyona bağlı olarak 6,6 m3 kargo alanı ve 1.200 kg taşıma kapasitesini kullanıcılara sunuyor.

ELEKTRİKLİ SON ÜYE OLMAYACAK

Yeni Vivaro-e Opel’in IVOTY ödüllerinde bugüne kadar kaydettiği başarıyı devam ettirirken, markanın elektrikli ticari araç ailesi de büyümesini sürdürüyor. 2019 yılında da Combo Cargo ile IVOTY ödülünü alma başarısını gösteren Opel, yakın gelecekte elektrikli hafif ticari ürün ailesini Combo ve yeni nesil Movano ile tamamlamayı hedefliyor.