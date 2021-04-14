Citroen C5 X ile yeni bir boyuta geçiyor. Önceki nesline göre baştan aşağı değişen Yeni Citroen C5 X, bir station wagon ve SUV’un birleşimiyle dikkat çekiyor.

Citroen C5 X ile yeni bir boyuta geçiyor. Önceki nesline göre baştan aşağı değişen Yeni Citroen C5 X, bir station wagon ve SUV’un birleşimiyle dikkat çekiyor. Sedan ile station wagon gövde tiplerini harmanlayan özgün gövde orantılarıyla büyük hacimli otomobil oldu. Hem benzinli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonları bulunan yeni model, modernlik, statü ve inovasyon ifade ediyor. Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyonun dünya tanıtımı ile tamamen yeni bir sayfa açıyor. Lounge tarzındaki iç mekan Advanced Comfort koltuklarla gelişmiş bir konfor seviyesi ve özellikle ikinci sıradaki yolculara son derece geniş ve ferah bir yaşama alanı sunarak benzersiz bir yolculuk deneyimi sunuyor.

545 LİTRELİK BAGAJ

Büyük bir özenle şekillendirilen ve 545 litre hacim kullanıma sunan bagaj station wagon müşterilerinin de gereksinimlerini karşılıyor. Günlük elektrikli sürüş ile ë-Comfort özelliğini birleştiren şarj edilebilir hibrit versiyon huzurlu bir ulaşım deneyimi yaşatıyor.

12 İNÇ’LİK HD EKRAN

Araç içindeki huzur ve rahatlık hissi otomobilin kullanımını kolaylaştıran teknolojilerle daha da artıyor. Genişleyen Yükseltilmiş Gösterge Ekranı, otoyol sürüş asistanı gibi sürücü üzerindeki yükü azaltan sürüş destek sistemleri veya 12 inçlik HD dokunmatik ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi, doğal ses tanıma ve tablet benzeri kişiselleştirilebilir ekran gibi teknolojiler bunlardan bazıları.

TASARIMI DİKKAT ÇEKİYOR

Uzun motor kaputu ve tasarımıyla dikkat çeken araç, dinamik bir görünümü beraberinde getiriyor. Tüm bu unsurlar aynı zamanda Citroën’in üst sınıfa damgasını vuran çeşitli otomobillerini de hatırlatıyor. Yine Citroën’in büyük hacimli otomobillerine özgü bir özellik olarak bagaj; geniş, işlevsel bir bagaj ağzı ve kolay, pratik günlük kullanım için alçak yükleme eşiği ile bir station wagonun tüm pratikliğini sunuyor. Citroën’in kişiselleştirme felsefesine uygun olarak C5 X için farklı iç ortamlar sunuluyor. Kaliteli malzemeler kadar özenli işçilik de rahat ve huzurlu bir iç mekana katkı sağlıyor.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT

Citroën otomobillerinin sihirli halı etkisini yeniden yaratmak ve tüm engellerin, çukurların, tümseklerinin ve diğer yol bozukluklarının üstesinden gelmek için Citroën Advanced Comfort süspansiyon devreye giriyor. Şarj edilebilir hibrit versiyonlarda Citroën Advanced Comfort aktif süspansiyon ile süspansiyon çözümü bir adım ileriye taşınıyor. Üç farklı modu ile Progressive Hydraulic Cushions® süspansiyonun çalışma karakteri yol şartlarına göre uyarlanabiliyor. 225 HP güç üreten sistem, tamamen sessiz, titreşimlerden arındırılmış. ZEV sürüş modunda 50 km menzile imkan tanıyor. Maksimum 135 km/s hıza imkan tanıyan sistem böylece çoğu kullanıcının günlük sürüş gereksinimlerini karşılıyor. Evde veya halka açık şarj noktalarında şarj etmek koşuluyla kullanıcı hafta boyunca sıfır emisyonlu sürüşle tamamen çevreci bir sürüş keyfini sürebiliyor.