Seçilmiş lastik: Bridgestone A005 Evo

Bridgestone 4 mevsim lastiğinin performansını daha da artırarak pazara sunduğu A005 Evo nasıl bir lastik? Dünyanın en eski ve köklü programlarından biri olan ve 45 ülkedeki milyarlarca tüketicinin tercihlerini yansıtan Yılın Seçilmiş Ürünü (YSÜ)” programının 2021 Türkiye ödüllerinde Yılın Seçilmiş Ürünü ödülüne layık görüldü.

Brisa’nın, üstün özellikli Bridgestone 4 mevsim lastiğinin performansını daha da artırarak pazara sunduğu A005 Evo nasıl bir lastik? Bridgestone A005 Evo 4 mevsim lastiği, Türkiye’de 6’ınci kez gerçekleştirilen dünyanın en köklü programlarından ‘’Yılın Seçilmiş Ürünü’ programında, 4 mevsim lastiği kategorisinde Yılın Seçilmiş Ürünü unvanının sahibi oldu.

Tüketicilerle yüz yüze görüşerek yapılan anketler sonucunda kazanan ürünlerin belirlendi. Programda, geçen yıl Yılın Seçilmiş Ürünü, Bridgestone Turanza T005 yaz lastiği olmuştu.

4 MEVSİM LASTİK

Kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, Bridgestone 4 mevsim lastiğin performansını bu doğrultuda artırarak geliştirilen Bridgestone A005 Evo, özellikle ıslak zemin yol tutuşunda A etiket değeri ile rahat, keyifli ve emniyetli bir sürüş deneyimi sağlıyor. 4 mevsim lastik kullanım ihtiyacında olan bir tüketicinin tüm ihtiyaçlarına hitap eden bu üstün özellikli lastik, kar dahil her türlü zeminde yüksek manevra ve kontrol kabiliyeti sunuyor. 3pmsf sertifikası da bulunan A005 Evo, Bridgestone yaz lastikleri ile aynı kullanım ömrüne sahip.