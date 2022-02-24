Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, mild hibrit motor seçeneğiyle ön sipariş almaya başladı. Model, 170 beygir güç ve 280 Nm tork sunan 1.5 litrelik benzinli motorla dikkat çekerken, 220i Active Tourer versiyonuyla Luxury Line ve M Sport tasarım paketleriyle sipariş edilecek.

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, geniş ve sekizgen biçimli böbrek Izgaraları, keskin çizgilere sahip LED farları ve geniş omuz çizgileriyle kolaylıkla fark ediliyor. Gövdeye entegre edilen kapı kolları modelin yalın tasarım felsefesini ön plana çıkarırken, düz A sütunu ve uzatılan yan cam grafiği de Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’e dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, sahip olduğu modern ve estetik detayları sayesinde hem sportif hem de kendinden emin bir duruş sergiliyor.

BAGAJ HACMİ 1405 LİTREYE KADAR ÇIKIYOR

Bir önceki jenerasyonuna göre Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’da daha eğimli bir tasarıma sahip A sütunları, yan cam grafiği, gövdeye entegre kapı kolları ve ince C sütunları ilk bakışta kendini belli eden unsurlar arasında. Modelin ikinci nesliyle gelen yenilikler arasında geniş iç tasarımı ve çok yönlülüğü yer alıyor. İnce gösterge paneli, BMW Kavisli Ekran (Curved Screen) ve azalan düğmeler sayesinde iç mekânda Premium bir ambiyans yaratılıyor. Kol dayamanın önünde yer alan cömert eşya gözünde hem akıllı telefon hem de termos gibi günlük hayatı kolaylaştıran eşyalar için geniş bir kullanım alanı sunuluyor. Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer, yolcularına selefine göre çok daha konforlu bir uzun mesafe yolculuğuna da olanak sağlıyor. Aracın bagaj hacmi 1405 litreye kadar çıkabiliyor.

DONANIMI ZENGİN

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’da standart olarak sunulan özellikler arasında BMW Live Cockpit Professional, BMW Head Up Display, Akıllı Telefon Arayüzü, Sürüş Asistanı, Adaptif LED Farlar, Park Asistanı ve Panoramik Cam Tavan yer alıyor. Ayrıca, Kablosuz Şarj Haznesi, Konfor Erişim Sistemi ve Park Asistanı Plus da opsiyonel olarak sunulan donanımlar arasında.

YENİ HİBRİT MOTOR

Yeni BMW 2 Serisi Active Tourer’in Mild Hybrid teknolojisi ile frenleme veya sürüş esnasında otomobilin kinetik enerjisi elektriğe dönüştürülerek bataryada depolanabiliyor. Bu güç, otomobilin elektrik sistemlerinde kullanılarak motorun performans ve verimliliğini arttırıyor. Böylelikle daha düşük emisyon ve yakıt tüketimi elde edilirken ek olarak 19 bg güç ve 55 Nm’lik tork sağlanıyor.