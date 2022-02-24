Turpak yeni rekora imza attı

Turpak, geçtiğimiz yıl tıpkı taşıt tanıma teknolojisi araç montaj süreçlerinde olduğu gibi, istasyon hizmetlerinde de rekora imza attı.

‘Taşıt Tanıma Sistemi’ vasıtasıyla akaryakıt sektörünü otomasyon teknolojisiyle tanıştıran Turpak, 2021 yılında taşıt tanıma teknolojisi montajında olduğu gibi istasyon hizmetlerinde de rekor kırarak önemli bir başarıyı arkasında bıraktı. 2021 yılında şirketin saha ekibi, 1.800 akaryakıt istasyonunda pompa ve tank otomasyonu kurulum ve dönüşümü gerçekleştirirken, 4.800 farklı istasyonda da otomasyon tadilatları ve revizyonları gerçekleştirdi. Tüm bu süreçte, Türkiye çapında saha ekibi tam 1.2 milyon kilometre yol kat ederken, işlemler Covid-19 önlemleri çerçevesinde, üst düzey güvenlik önlemleriyle yapıldı.

ÖNCELİK İNSAN HAYATI

Konuya ilişkin açıklama yapan Turpak Genel Müdür Yardımcısı Alper Önkol “Salgın koşullarında geçen zorlu bir yıla rağmen Turpak olarak saha ekibimiz ve ülke çapındaki 32 farklı servis noktamızla, 2021 yılını sıfır iş kazasıyla tamamlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2022 yılında da sıfır risk ve sıfır iş kazasıyla çıktığımız yolda hedefimizi korumak birincil önceliğimizdir. Bizlere güvenen tüm paydaşlarımıza ve saha ekibimize teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.