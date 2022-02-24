Yeni Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye’de yola çıkıyor. ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan modelin fiyatı da belli oldu.

Yeni Honda HR-V hibrit teknolojisiyle Türkiye’de yola çıkıyor. ‘e:Technology’ markası altında e:HEV logosunu taşıyan modelin fiyatı da belli oldu. HR-V’nin üçüncü jenerasyonu 5 Mart 2022 tarihinde Türkiye’de satışa sunuluyor. C segmentindeki kompakt SUV yeni HR-V, iddialı, sportif ve şık coupe tarzında gövdesi ile sınıfının en iyi yaşama alanı, konforu, kolay kullanım özellikleri, gelişmiş güvenlik ve teknolojik donanımı ile öne çıkıyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 650 BİN LİRA

Sadece hibrit olarak satışa sunulan yeni nesil HR-V, modern tüketici gereksinimlerine uygun olarak yeniden tasarlandı. Elektrikli sürüş deneyimi sunan yeni HR-V e:HEV modelinin Advanced donanım seçeneği 650 bin TL, Style donanımı ise 685 bin TL satış fiyatı ile Honda bayilerinde yerini alıyor.

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ HİBRİT

Yeni HR-V, standart olarak Honda’nın güçlü ve verimli iki motora sahip e:HEV hibrit güç-aktarma sistemi ile donatılırken; verimlilik ve performansın mükemmel bir karışımını kullanıma sunuyor. Prize ve şarj etmeye gereksinim duymayan HR-V e:HEV, elektrikli bir aracın hızlı tepki veren performans ve verimliliğini geleneksel araçların kullanılabilirliği ile birleştiriyor. e:HEV güç aktarma sistemi, iki kompakt ve güçlü elektrikli motorla birlikte çalışan Atkinson çevrimli 1,5 litrelik DOHC i-VTEC benzinli motor, bir lityum iyon batarya ve bir güç kontrol ünitesine bağlı yenilikçi bir sabit vitesli e-CVT şanzımandan oluşuyor. Honda’nın e:HEV teknolojisi, 20 yılı aşkın süredir geliştirdiği hibrit teknolojisine ve Formula 1® deneyimine dayanıyor. Yeni HR-V’de e:HEV sistemi 131PS (96 kW) güç ve 253 Nm tork üretecek şekilde optimize edilirken; Jazz’dan 22 PS daha fazla güç üretebiliyor. Bataryadaki hücre sayısı yüzde 25 oranında artırılarak, Jazz ile kıyaslandığında 80 kW daha fazla elektrik gücü depolanması sağlandı.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.4 LİTRE

Güç kontrol ünitesi (PCU) daha küçük ve motor bölmesine entegre edilirken; yeni HR-V, şehir içi veya şehir dışında her sürüş koşulunda akıcı, konforlu, yüksek yakıt verimliliği ve düşük emisyon seviyesinde bir yolculuk sunuyor. HR-V, 122 gr/km (WLTP) CO2 emisyonu ile 5.4 lt/100 km (WLTP) tüketirken; sürüş konforuyla öne çıkan model, 0-100 km/s hızlanmasını 10,7 saniyede tamamlıyor. Akıllı Elektronik Kontrol Ünitesi; sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt açısından en verimli sürüş moduna karar vererek EV Sürüş, Hibrit Sürüş veya Benzinli Sürüş arasında otomatik olarak geçiş yapıyor. Sabit ve hızlı otoyol sürüşlerinde sistem en verimli mod olan Benzinli Sürüş modunu seçerken; ani hızlanma anlarında sistem, Hibrit Sürüş moduna geçiyor. Hibrit Sürüş, benzinli motorla çalışan jeneratörden gelen gücü bataryayı şarj etmek için yönlendiriyor. Ayrıca Spor modu, daha keskin gaz tepkisi sağlarken; ECO modu yakıt verimliliğine vurgu yapmak için klima sistemini ve gaz tepkisini ayarlıyor.

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİNE SAHİP

Yeni nesil HR-V, Honda mühendisleri tarafından yeniden tasarlandı. HR-V, çekici ve dinamik tasarımı ile üstün verimliliğini bir arada sunan modern bir coupe benzeri bir SUV görünümü sergiliyor. Yalın tasarımıyla dikkat çeken yeni HR-V; aynı zamanda geniş, çok yönlü ve rahat iç mekanıyla kullanıcı dostu bir yapı sunuyor. Honda’nın modern tasarım felsefesini bünyesinde barındıran HR-V e:HEV; işlev ve estetik güzelliği harmanlarken aynı zamanda eğlenceli bir karakter ve kendinden emin SUV duruşu ile heyecan verici bir görünüm sergiliyor. HR-V; Gün Işığı Beyazı, Gece Mavisi, Kristal Siyah, Meteor Gri ve Kristal Kırmızı olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile satışa sunuluyor.

319 LİTRELİK BAGAJ

HR-V’de hibrit bileşenlerin şasi ve motor bölmesine akıllıca entegre edilmesinin sonucu olarak hibrit sistemin beraberinde getirdiği ek bileşenlere rağmen sınıfında fark yaratan 319 litrelik bir bagaj hacmi sunuluyor. Sihirli Koltuklar, alçak bagaj eşiği, geniş bagaj ağzı açıklığı ve düz bagaj zemini sayesinde yeni HR-V’nin bagaj erişimi ve kullanımı en üst düzeye çıkarken; bisiklet, sörf tahtası gibi yükler kolaylıkla taşınabiliyor. Elektrikli bagaj kapağı, kullanım kolaylığını desteklerken; yeni HR-V e:HEV’in Akıllı Giriş özelliği sayesinde anahtarın araçtan uzaklaştığı algılanarak bagaj kapağı otomatik olarak kapanıyor. İç mekandaki depolama alanları ve bağlantı noktaları da önceki jenerasyona kıyasla iyileştirildi. Büyük bir orta konsol geniş bir saklama alan sunarken; önde iki ve arkada iki USB şarj girişi dışında orta konsolun alt kısmında bir de kablosuz şarj pedi standart olarak tüm versiyonlarda bulunuyor. Harici amplifikatör ile beslenen 10 hoparlörlü premium ses sistemi dışında dokunmatik aydınlatma üniteleri de üst düzey yolculuk deneyimine katkıda bulunuyor.

9 İNÇ’LİK DOKUNMATİK EKRAN

Yeni HR-V e:HEV; sezgisel teknolojiyi konfor, rahatlık ve güvenliği artıran genişletilmiş bağlantılı hizmetler yelpazesiyle birleştiren ilgi çekici bir bilgi-eğlence sistemi sunuyor. Kullanımı kolay 9 inçlik dokunmatik ekran, sürücünün dikkat dağınıklığını en aza indirecek şekilde tasarlanırken; en sık kullanılan kontrollerinde yapılan iyileştirmeler ile daha güvenli ve ergonomik bir deneyim sunmasına olanak sağlıyor. Bilgi-eğlence sisteminin kullanıcı dostu arayüzü ihtiyaçlara uygun şekilde kişiselleştirilebiliyor ve kısa yollar eklenebiliyor. Kapsamlı entegre uygulamalar, kablosuz Apple CarPlay ve kablolu olarak ise Android Auto ile etkinleştirilen akıllı telefonları destekleyen sistem üzerinden kullanılabiliyor.

JAPONYA’DA ÇOK SEVİLİYOR

Honda Türkiye Başkanı Takuya Tsumura, “Japonya’da çok sevilen HR-V modelimizin üçüncü jenerasyonunu gelişmiş hibrit teknolojimiz ile size sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Honda olarak elektrifikasyon stratejimizin önemli adımlarından biri olan HR-V e:HEV modelimiz ile Türkiye’de de önemli bir başarıya ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Honda Türkiye’de 1 Nisan 2022 tarihi itibari ile başkanlık görevini devralacak olan Satoru Yamada, HR-V e:HEV toplantısındaki konuşmasında Honda Türkiye’nin 2022 yılı boyunca dijitalleşme alanında önemli adımlar atacağının altını çizdi.

HEDEFİMİZ BU YIL 3 BİN ADET

Honda Türkiye için 2021 yılının başarılarla dolu ve unutulmaz bir yıl olduğunu söyleyen Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ise, “Honda Türkiye için çok önemli kilometre taşlarını barındıran 2021 yılı, öncelikle bir başarı yılı oldu. Tarihi bir satış rakamına ulaştık. Öte yandan 2021’de Honda’nın küresel stratejisi olan elektrifikasyona odaklanırken, tüketicilerimiz için de ürün çeşitliliğimizi arttırdık. Yılın ilk çeyreğinde Jazz e:HEV ile hibrit ürün yelpazemizi genişletirken City, Accord ve Civic modellerimiz ile de sedan ürün gamımızı tamamladık. Yani ‘Honda’yla Gelecek’ mottomuz kapsamında birçok yeniliğe imza attık, yeni yıla daha güçlü hazırlandık. Şimdi en önemli odak noktamız olan elektrifikasyon stratejimiz kapsamında önemli bir adımla yeni yıla başladık. SUV segmentinin Türkiye otomobil pazarında yüzde 43’lük bir orana sahip olduğunu ve sedan segmenti satışlarını bile geçtiğini göz önüne aldığımızda yeni HR-V’nin oldukça önemli başarılara sahip olacağını öngörüyoruz. Yıl içinde 3 bin adet HR-V e:HEV satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.