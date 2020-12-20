Tofaş, tedarikçilerini ödüllendirdi

Tofaş’ın her yıl düzenlediği “Tedarikçi Toplantısı ve Ödül Töreni” gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle online düzenlenen etkinliğe Tofaş CEO’su Cengiz Erolduile Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk ev sahipliği yaptı.

Tofaş, tedarikçileri ile yıllık toplantı ve ödül törenini gerçekleştirdi. Pandemiden dolayı online düzenlenen etkinliğe, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, ve Tofaş Satınalma Direktörü Yüksel Öztürk ev sahipliği yaptı. Dijital platformdaki toplantıda, Tofaş yöneticilerinin haricinde, iş birliği içerisinde olunan firmalarda görevli 650 kişi de izleyici olarak yer aldı. Toplantının sonunda ise 2020 yılındaki başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalar, 8 ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Düzenlenen dijital etkinlikte 2020 yılı değerlendirilirken, 2021 yılına ilişkin öngörüler de paylaşıldı. Tofaş üst yönetimi tarafından yapılan konuşma ve sunumlarda otomotiv ana sanayi ve tedarikçilerden beklentilere dikkat çekilerek, sürdürülebilir başarı için strateji ve öneriler paylaşıldı. Tüm dünyada, pandemik seyirden ötürü farklılaşan beklenti ve alışkanlıklar ile değişimin en fazla hissedildiği sektörlerden birinin otomotiv endüstrisi olduğunun altı çizildi. Küresel rekabetçilikte güç kazanmak için değişimi öngörüp, hızla yanıt verilmesi gerektiği vurgulandı.

TEDARİK ZİNCİRİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, dijital toplantıdaki konuşmasında, önceliklerin hızla değiştiği bu zorlu süreçte çevikliğin, esnekliğin ve uyum yeteneğinin önemine vurgu yaparken; risk yönetimi ve sürdürülebilirliğin öne çıkan temel kavramlar olduğunu belirtti. Pandeminin küresel etkilerinin yanında; tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi ve potansiyel bir dönüşümü tetiklediğini söyledi. Ayrıca bu sürecin, ülke sanayisi için yeni fırsatların doğurabileceğine inandığını belirtti. Eroldu, yeni teknoloji ürünlere yönelik dönüşümde, beklentilere hızla yanıt vermek, ürün geliştirme, üretim teknolojileri ve kontrolü, dijital alt yapı ve yetkinliklere yönelik yatırımların artarak devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Cengiz Eroldu “Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan bu zorlu süreçte tüm tedarikçilerimizin özverili çalışmaları ile üretim devamlılığında sorun yaşamadık. Bu süreçte, yerli tedarikçilerimize destek olabilmek için biz de önemli bir adım attık. FCA’nın (Fiat Chrysler Automobiles)farklı üretim tesisleri ve projelerinde kullanacağı parçaları Türk tedarikçilerden satın alınmasına yönelik teknik değerlendirme ve teklif çalışmalarını başlattık.” dedi.

2020 yılındaki tüm zorluklara rağmen yatırımlarına ara vermediklerine de değinen Eroldu; yenilenen Egea Ailesi ve ailenin yeni üyesi Cross’un hayata geçirilmesinde tüm tedarik zincirinin katkısı ve özverili çalışmasından duyduğunu mutluluğu dile getirerek işbirliği için tüm katılımcılara teşekkür etti. Eroldu Tofaş’ın 2021 yılında da yoluna hız kesmeden devam edeceğini söyleyerek sözlerini noktaladı. Pandemi sürecinde yaşanan zorluklardan yeni tecrübeler edinildiğine değinen Tofaş Satın Alma Direktörü Yüksel Öztürk ise üretim ve tedarik zincirinde oluşan riskleri iş birliği içerisinde oldukları tüm şirketlerle birlikte başarıyla yönettiklerine değindi. Tofaş ve Tedarikçi iş birliklerini değerlendiren Yüksel Öztürk olumsuzluklara rağmen iyi bir yıl geçirildiğini vurguladı.

Öztürk“Küresel tedarik zinciri açısından artık daha kompleks yapılar görüyoruz. Özellikle teknolojinin hızı ve müşteri taleplerindeki değişkenlikler, rekabet ekosistemini OEM, tedarikçi, teknoloji sağlayıcılar, startup şirketleri, transformasyon ve farklı araç üretici şirketlerin ortak alanda işbirlikleri yaratabilecekleri bir ortama dönüştürüyor. Bizi geleceğe taşıyacak ve fark yaratacak yegane unsur yenileşim ve teknolojiye yatırım yapmaktan geçiyor. Tofaş olarak daha da rekabetçi hedeflerle yolumuza devam ediyoruz. Bu hedefleri de bugüne kadar olduğu gibi hep birlikte gerçekleştireceğimize inancımız tam. Bundan sonraki süreçte sürdürülebilir rekabetçiliği ön planda tutarak çalışmalarımıza devam etmek en büyük beklentimiz olacak” diye konuştu.