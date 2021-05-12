Türkiye’de Yılın Otomobili 2021 için geri sayım başladı. Finale Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris kaldı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği’nin (OGD) 6’ncı kez düzenlediği “Türkiye’de Yılın Otomobili-2021” yarışmasının takvimi belirlendi. OGD üyeleri haziran ayındaki ikinci oylama öncesinde 21 Mayıs Cuma günü test sürüşü için İstanbul Park’ta bir araya gelecek. Pandemi önlemlerine uygun olarak gerçekleşecek organizasyonda, 7 finalist otomobil test edilecek.

Değerlendirmeler sonucunda en fazla puan alarak kazanan aday, ödül töreninin gerçekleşeceği 29 Haziran Salı günü sosyal medyadan canlı yayınlanacak programda açıklanacak. ALJ Finans, Bridgestone, Intercity, Shell Helix Motor Yağları ve TÜVTÜRK sponsorluğunda gerçekleştirilen “Türkiye’de Yılın Otomobili” için Dacia Sandero Stepway, Fiat Egea Cross, Hyundai i20, Peugeot 208, Renault Captur, Skoda Octavia ve Toyota Yaris yarışıyor.

YENİ YARIŞMA “YILIN TASARIMI ÖDÜLÜ”

OGD, bu yıl altıncısı düzenlenen yarışmada bir başka yeniliğe daha imza atacak. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de verilecek. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç otomobili seçecek. En fazla oy alan otomobil “Yılın Tasarımı” ödülünü kazanacak. “Yılın Tasarımı” ödülü için yarışacak aday otomobiller ise şöyle sıralanıyor:

“Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris ve Volvo S60.”