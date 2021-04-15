Yeni Elantra Türkiye’de yola çıktı

Hyundai yeni Elantra modelinin 2021 versiyonunu Türkiye’de yola çıkardı. Yeni Elantra 231 bin 500 liralık fiyatıyla dikkat çekerken, 5 farklı donanım seviyesine sahip.

Hyundai yeni Elantra modelinin 2021 versiyonunu Türkiye’de yola çıkardı. Model atağına Elantra ile başlayan Hyundai, sıra dışı sert çizgilere sahip. Hyundai Assan Başkanı Sangsu Kim, şunları söyledi. “Hyundai’nin dünya çapında en çok tercih edilen modeli olan ELANTRA, 30 yılda 250’den fazla ödül ve övgü aldı. Son jenerasyon ise Ocak ayındakazandığı prestijli “Kuzey Amerika Yılın Otomobili” ödülüyle, iddialı olduğunu göstermeye başladı” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel ise, “Sedan Ruhu, Cazibesini Buldu” sloganıyla satışa sunduğumuz Yeni ELANTRA ile birlikte model atağımızı bugün itibariyle başlatıyoruz. Amacımız, Yeni ELANTRA ile sedan sınıfında fark yaratmak. Çünkü, geleneksel çizgilerden ve birbirine benzer modellerden sıkılan müşterilerimize daha farklı duruş sergileyen, hem cesur hem de modern bir otomobil sunmanın tam zamanı. Sadece ELANTRA değil, arkaya arkaya satışa sunacağımız sıra dışı ve estetik modellerimizle iddiamızı artırıyoruz” diye konuştu.

CESUR BİR TASARIMA SAHİP

Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegre farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca, tamponda yer alan rüzgar kanalları sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde azaltılmış. Bu sayede aerodinamizm artarken aynı zamanda yakıt ekonomisi de elde ediliyor. Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler ise tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. Yandan bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme alanı sunmaya yardımcı oluyor. Dört kapılı bir coupe havası sunan bu yeni tasarım, parlak siyah tampon difüzörüyle de şık görünüşünü destekliyor. Ayrıca, H formunu oluşturan LED arka lambalar da bagaj kapağı boyunca uzanarak özellikle gece sürüşlerde muazzam bir görsellik sunuyor.

4 KAPILI COUPE GİBİ

Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları, ELANTRA’yı dört kapılı bir coupe görünümüne dönüştürmek için altıncı nesle göre daha uzun, daha alçak ve daha geniş bir form tercih ettiler. Yeni ELANTRA’nın toplam uzunluğu 30mm ve dingil açıklığı da 22 mm artarken toplam genişlik ise 25 mm artırılmış. Yükseklik 10mm alçalırken ön kaput ise neredeyse 50mm geriye doğru kaydırılmış.

10,25 İNÇ’LİK EKRAN

Yeni tip direksiyon simidi ve dijital ekrandan oluşan göstergeler yeni modelde yerini almış. Yeni estetik çizgiler, aracın içmekanında da tüm tabuları yıkan bir düzeyde karşımıza çıkıyor. Uyumlu bir şekilde birbirine bağlanmış 10,25 inçlik iki ekrandan oluşan geniş bilgi ekranı ve gösterge, otomobilin fütüristik hissini artırıyor. Açılı dokunmatik ekran, sürücünün görmesi ve kontrol etmesi için son derece kullanışlı bir yere konumlandırılmış. ELANTRA’nın sürücü koltuğundayken otomobili saatlerce kullanmak için hissedilmesi gereken tüm duygular, yeni estetik çizgilerle birleşiyor.

BAGAJ HACMİ 16 LİTRE ARTTI

Bagaj hacmi, bir önceki jenerasyona göre 16 litre daha fazla alan sunarak tam 474 litreye çıkıyor. Arka sıradaki diz mesafesi de yine bir önceki modele göre 58 mm daha fazla. Yani rahat bir yolculuk için toplam 964 mm’lik bir değer sunuyor. Yeni ELANTRA, otoyolda ve şehir içinde son derece sessiz ve sağlam bir sürüş özellikleri sunuyor. Ayrıca çevik sürüş dinamikleri, üç farklı sürüş moduyla değiştirilebilerek kullanıcısına farklı deneyimler sunabiliyor.

ŞİMDİLİK SADECE 1.6 LİTRELİK ATMOSFERİK MOTOR

Hyundai ELANTRA, Türkiye’de ilk etapta tek motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. Araç, 1.6 litre atmosferik beslemeli motora ve CVT şanzımana sahip. CVT’ye ek olarak, 6 ileri manuel şanzıman sadece Style donanım seviyesinde sunuluyor. Yakıt ekonomisi ve optimum verimlilik vaad eden bu motor, 123 beygir gücünde. Üstten çift eksantrikli motor, çok noktadan enjeksiyonlu yakıt püskürtme sistemi (MPI) özelliğine sahip.

5 FARKLI DONANIMI VAR

Türkiye’de “Style”, “Style Comfort”, “Smart”, “Elite” ve “Elite Plus” olmak üzere beş farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin, teknolojik özellikleri de en az tasarımı kadar iddialı. Dual LED farlar, LED gündüz sürüş farları, uzunlanmasına yerleştirilen H formundaki LED arka lambalar, açılabilir tavan, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, elektronik park freni, akıllı hız sabitleyici, kablosuz şarj sistemi, yağmur sensörü, ön çarpışma uyarı sistemi, şeritte kalma ve takip uyarı sistemi ve 10.25 inç bilgi ekranı, Yeni ELANTRA’nın en önemli donanımlarını oluşturuyor. Ayrıca, ELANTRA’da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple Car Play özellikleri de 10.25 inçlik bilgi ekranıyla kombine bağlantı özelliği sunuyor. Elite Plus donanım seviyesinde sunulan 8 hoparlörlü Bose ses sistemi de müzik tutkunu kullanıcıların en beğendiği özellik.

FİYATI 231 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye pazarında tek motor ve beş farklı donanım seviyesiyle satılan otomobilin lansmana özel başlangıç fiyatı 231.500 TL. Sportif ve dinamik bir görünüşe sahip otomobilin en üst donanım seviyesi olan Elite Plus ise 410.000 TL.