Yeni Skoda Kodiaq arazi kabiliyetiyle geliyor

Yeni Skoda Kodiaq Türkiye’ye ne zaman gelecek? Ağustos ayında Türkiye’de boy gösterecek olan model, off-road kabiliyeti artacak ve RS seçeneği de olacak.

Yeni Skoda Kodiaq Türkiye’ye ne zaman gelecek? Ağustos ayında Türkiye’de boy gösterecek olan model, off-road kabiliyeti artacak ve RS seçeneği de olacak. ŠKODA markasının temel değerleri olan geniş iç hacim, zengin donanım seviyeleri, yüksek fiyat/performans oranı ve yüksek kalite gibi değerleri SUV segmentiyle buluşturan KODIAQ, yenilenen haliyle daha iddialı oldu. Yeni KODIAQ, daha dikkat çekici tasarımıyla birlikte daha yeni teknolojik özellikler de sunacak.

TEKNOLOJİ ODAKLI TASARIM

Markanın tasarım dilinin evrimleşmesini temsil eden yenilenen KODIAQ daha duygusal ve kendinden emin bir tasarımla öne çıkıyor. Güncellenen donanım seçenekleriyle KODIAQ, önde ve arkada alüminyum efekte sahip tasarım unsurlarıyla donatıldı. Bu tasarımla aracın gücü ve off-road tarzı daha fazla vurgulanacak. KODIAQ’ın yeniden tasarlanan ön bölümünde, yükseltilen kaput ve yeni ŠKODA ön panjuru aracın cesur duruşunu daha da güçlendiriyor. Bu büyük SUV modelinde LED farlar standart olarak sunulurken FULL LED ön far grubu Matrix özellikli sunulmaya başlanacak. Daha dar ön farlar, KODIAQ’ın şık tasarımının karakteristik bir unsuru olarak öne çıkıyor.

İÇ KABİN YENİLENDİ

ŠKODA, KODIAQ’ın halihazırda yüksek konfora ve kaliteye sahip kabinini daha da geliştirmeyi başardı. Yeni dekoratif şeritler, kontrast yaratan ek dikiş detayları ve geliştirilmiş LED ambiyans aydınlatma özellikleriyle birlikte iç mekanda his ve görünüm yeni bir boyuta taşındı. Daha fazla konfor arayanlar için ergonomik, perfore derili elektrikli ayarlanabilen havalandırmalı ve masaj özellikli koltuklar da tercih edebilecek. Bununla birlikte opsiyonel olarak alınabilen çevreci Eco koltuklar, vegan ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış yüksek kaliteli koltuk kılıflarına sahip. Ayrıca mevcut durumdakine paralel şekilde KODIAQ, isteğe bağlı 7 koltuk seçeneğiyle de tercih edilebiliyor.

BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ

ŠKODA KODIAQ’ın modern motorları, en güncel ve daha da verimli hale getirilen EVO ailesi güç ünitelerinden geliyor. İki dizel ve üç benzinli motor seçeneğine sahip KODIAQ’da güç aralığı 150 HP’den 245 HP’ye uzanıyor. Ülkemizde giriş seviyesi olarak sunulacak 1.5 TSI 150 HP motor, 7 ileri DSG şanzımanla kombine ediliyor. Ürün gamının en üst seviyesini ise 2.0 TSI 245 PS kombinasyonuyla RS versiyonu temsil edecek.

245 BEYGİRLİK RS MOTOR

ŠKODA’nın RS ailesinin üyesi olan KODIAQ RS de daha yüksek performans sunacak şekilde yenilendi. Yeni 2.0 TSI EVO benzinli motor, yerine geldiği 2.0 TDI 240 HP motora kıyasla 5 HP daha fazla güç sunuyor. Siyah gövde detayları, aerodinamik olarak optimize edilmiş yeni 20 inç Sagitarius alaşım jantlar ile bu sportif KODIAQ modeli, ilk bakışta ŠKODA RS ürün ailesine ait olduğunu belli ediyor. KODIAQ RS’te LED Matrix farlar standart olarak sunulurken içeride ise siyah Suedia spor koltuklar, kırmızı dikişlerle birlikte eşsiz bir atmosfer yaratıyor. İçeride kullanılan siyah elmas dikişli kapı panelleri sportiflik hissini destekliyor.