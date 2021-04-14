Karcher aplikasyon entegreli basınçlı yıkama makinesi K7 Smart ile dikkat çekiyor. Kärcher’in yeni geliştirdiği teknolojisiyle aplikasyon entegreli basınçlı yıkama makinesi K7 Smart, kullanıcılarını hangi alanı nasıl temizlemeleri konusunda yönlendirirken, üstün temizliği maksimum verimlilikle sağlıyor.

Karcher aplikasyon entegreli basınçlı yıkama makinesi K7 Smart ile dikkat çekiyor. Kärcher, dünyada bir ilke daha imza atarak temizlik teknolojilerinde öncü konumunu güçlendirdi. Kärcher’in yeni geliştirdiği teknolojisiyle aplikasyon entegreli basınçlı yıkama makinesi K7 Smart, kullanıcılarını hangi alanı nasıl temizlemeleri konusunda yönlendiriyor. Üstün temizliği maksimum verimlilikle sağlıyor. Aplikasyon bağlantılı ilk basınçlı yıkama makinesi olan K7 Smart, uygulama üzerinden kontrol edilebilme seçeneği ile olağanüstü bir konfor da sunuyor.

UYGULAMA ÜZERİNDEN KONTROL EDİLİYOR

Uygulama üzerinden basınç ayarını bile kontrol edebilme imkanı sunan cihazda ekstra güç için Boost modu da bulunuyor. Boost modunda 30 saniye boyunca uygulanacak olan basınçla, inatçı kirlerden eser bırakmıyor. Püskürtme tabancası veya aplikasyon ile etkinleştirilebilen Boost modu ile her türlü kir sorun olmaktan çıkıyor.

3’Ü BİR ARADA TEKNOLOJİ

Smart Control püskürtme tabancası, 3’ü 1 arada Multi Jet püskürtme borusu ve Plug ’n’ Clean deterjan sistemi gibi akıllı ekipman ayrıntılarıyla, temizlikte çıtayı yükselten K7 Smart akıllı telefonlardaki “Kärcher Ev & Bahçe” uygulamasına bağlanmanızla birlikte size yepyeni deneyimler yaşatmaya başlıyor. Aplikasyondaki “uygulama danışmanı”, temizlenecek nesne veya zemin için pratik ipuçları ve püf noktalarını paylaşarak daha verimli sonuçlar almanıza destek oluyor.