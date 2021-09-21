Ortasıyla dolusu arasında 94 bin liralık fark var

Yeni Volkswagen (WV) Polo Türkiye’de kaç paradan satılacak sorusunun cevabı belli oldu. 3 farklı donanım ve 2 motor seçeneğiyle boy gösterecek olan model, 218 bin liralık fiyat etiketine sahip. En dolu versiyon olan Yeni Polo Style ise 345 bin lira.

Yeni Volkswagen (WV) Polo Türkiye’de kaç paradan satılacak sorusunun cevabı belli oldu. 3 farklı donanım ve 2 motor seçeneğiyle boy gösterecek olan model, 218 bin liralık fiyat etiketine sahip. En dolu versiyon olan Yeni Polo Style ise 345 bin lira. Orta donanımla dolu donanım arasında 94 bin liralık fiyat farkı var. ÖTV’deki matrah farkı aracın fiyat makasını arttırdı. Polo, kompakt Volkswagen modelleri için özel olarak iyileştirilmiş MQB A0 altyapısına sahip. Araçta optimum iç hacim (351 lt bagaj hacmi), sağlam ve dayanıklı gövde, mükemmel sürüş dinamikleri ve güvenlik unsurları bulunuyor.

YENİ LED FARLAR

4,074 mm uzunluğa sahip Yeni Polo’nun genişliği 1,751 mm ve yüksekliği de 1,451 mm. Yeniden tasarlanmış ön ve arka tamponlarla güçlü ve sportif bir görünüm kazanan Polo’nun aks mesafesi de 2552 mm. olarak hesaplanmış. Ön radyatör ızgarası ve standart olarak sunulan LED farlar, Polo’nun yeni “yüzü”nü oluşturuyor. Style donanım seviyesinde standart olarak gelen IQ. LIGHT-LED Matrix farlar ise çarpıcı bir etki yaratıyor. IQ. LIGHT – LED farlarda yer alan iki LED şeridin uzun olan üst kısmı, Polo’da ilk kez sunulan radyatör ızgarasındaki dekoratif LED ön şerit ile birleşiyor. Ayrıca yeni LED sis farları da Polo Style’da standart olarak yer alıyor.

YENİ POLO RENK VE JANT SEÇENEKLERİ

Yeni Polo, 4’ü yeni 8 farklı renk seçeneği ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Ascot gri, Duman gri, Mercan Kırmızı ve lansman rengi olan Menekşe moru olmak üzere dikkat çekici yeni renklerin yanı sıra, 14 inç ile 17 inç arasında değişen kişiselleştirilebilir jant seçenekleri bulunuyor.

DONANIM VE ÖZELLİKLER

Yeni Polo’da donanım paketleri yeniden tasarlandı. Daha önce, Trendline, Comfortline ve Highline versiyonlarıyla sunulan Polo, şimdi Volkswagen müşterilerinin en çok ilgi gösterdiği kullanıcı dostu özelliklerin de eklendiği yeni donanım seçenekleriyle sunuluyor. Yeni seçenekler Impression versiyonuyla başlıyor, Life ve Style paketleriyle devam ediyor.

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ

Yeni Polo, “Keyless Access” anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, kablosuz şarj özelliği, ambiyans aydınlatması, kişiselleştirilebilen 10,25 inç boyutundaki yüksek çözünürlüklü ekrana sahip “Active Info Display” dijital gösterge paneli ve 6,5 inçten isteğe bağlı olarak 9,2 inç boyutuna kadar sunulabilen yeni nesil bilgi-eğlence sistemi ile artık çok daha dijital ve teknolojik özellikler sunuyor. Life donanımından itibaren çok fonksiyonlu direksiyon simidi üzerinden Dijital Kokpitin üç temel düzeni arasında hızlı ve kolay bir şekilde geçiş sağlanabiliyor. Dijital gösterge ve bilgi- eğlence sistemi ekranı aynı yükseklikte konumlandırılarak tek bir ünite oluşturulmuş; bu sayede son derece ergonomik bir görsel eksen sağlanmış.

1.0 LİTRELİK MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Polo Türkiye’de yüksek teknolojili ve 3 silindirli iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor: 1.0 MPI 80 PS ve 1.0 TSI 95 PS. Sadece Impression donanım seviyesiyle satışa sunulan 1.0 MPI seçeneğinde motor, 80 PS güç ve 93 Nm maksimum tork sağlarken, 5 ileri manuel vitesli bir şanzıman ile eşleştirilmiş. Polo’nun turboşarjlı direkt enjeksiyonlu 1.0 TSI seçeneğinde ise 95 PS güç çıkış ve 175 Nm tork sunuluyor. Çevik olduğu kadar verimli de olan bu motor Life donanım paketiyle 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, alternatif olarak 7 ileri DSG ile Life ve Style donanım paketleriyle kombine edilebiliyor.