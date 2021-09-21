Renault Express Combi ve Van Türkiye’de yola çıktı

Renault uzun bir aranın ardından hafif ticari araç segmentinde Renault Express Combi ve Van ile boy gösteriyor. Sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip olan modelin, sadece dizel ve manuel seçenekle sunulacak.

Renault uzun bir aranın ardından hafif ticari araç segmentinde Renault Express Combi ile boy gösteriyor. Sınıfının en geniş bagaj hacmine sahip olan modelin, sadece dizel ve manuel seçenekle sunulacak. Yeni Express Combi ve Express Van modellerinin ihtiyaçlara uygun donanım ve fiyat fayda oranıyla, markanın hafif ticari araç pazarındaki konumunu güçlendireceğini ifade eden Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Hafif ticari araç pazarı toplam pazardan yüzde 22 pay alıyor. Minivan segmenti ise, yüzde 50’si Combi ve yüzde 12’si Van olmak üzere hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 62’lik bir ağırlığa sahip. Böylesine önemli bir segmentte Renault’nun pratik ve verimli hafif ticari araçları Yeni Renault Express Combi & Express Van boyutları, kolay yüklemeye uygun yapıları, yükleme hacimleri, geniş saklama alanları ve konforlu iç mekanlarıyla her türlü gereksinimi karşılıyor. Renault Ticari ailesinin yeni üyelerinin sınıfında iddialı modüler tasarım özellikleriyle hem iş hem de özel kullanımda işlevselliği en üst seviyeye taşıyarak pazardaki en iyi seçeneklerden olacağına inanıyoruz. Yeni Express’in ardından Renault’nun yenilenen diğer modellerini de Türkiye pazarına sunarak binek otomobil pazarındaki iddiamızı hafif ticari segmentine de taşımak istiyoruz.”

SINIFININ LİDER YÜKLEME KAPASİTESİ

Yeni Express Combi ve Express Van, boyutlarıyla öne çıkıyor. Son derece geniş kapı eşikleri ile araç içine erişim kolaylaşıyor. 71,6 cm’lik yan kapı açıklığı sunan modellerden Express Van, segmentinde bu alanda lider konumda bulunuyor. Yeni Express Combi 800 litre bagaj hacmiyle işlevselliğini destekliyor. Söz konusu hacim 3 bin litreye kadar çıkabiliyor. 1.189 mm minimum bagaj zemini uzunluğu (arka koltuk sırtlığına kadar) sınıfında iddialı değerler olarak öne çıkıyor. Yeni Express Combi, toplamda 4 tam boy koltuk ile tüm yolcuları için geniş bir alan ve konfor sunuyor. Arka koltuklar tek parça halinde tamamen katlanarak ek kargo alanı sağlıyor. Yeni Express Combi, yeni iç tasarımıyla ailelere de uygun çözümler sunuyor ve iki arka koltuğun her birinde de ISOFIX bağlantı noktası bulunuyor. Aynı anda iki çocuk oto koltuğu bağlanabiliyor.

3.3 METREKÜPLÜK YÜKLEME ALANI

4,39 m uzunluğundaki Yeni Express Van, 1,91 m yükleme uzunluğuyla gelişmiş bir işlevsellik sunuyor. Dizel motor 650 kg’a kadar yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 48 litre depolama alanı ve 3,3 m³ kargo hacmiyle ihtiyaçlara cevap veriyor. 1,91 metre ile sınıfının en iyi araç uzunluğu ile yükleme uzunluğu değerini sunan yeni Express Van, güvenli ve kolay yükleme için yerde altı, yanlarda dört adet kanca ve yükleme bölümü aydınlatması ile donatılıyor. 3 düğmeli sustalı anahtar uzaktan kapı açma ve kilitleme imkânı sunarken, aracın kargo alanının kilidinin ön kabinden bağımsız olarak açılmasını da sağlıyor. Opsiyonel olarak sunulan kauçuk zemin kaplaması ile işlevsellik daha da artıyor.

YENİ DİNAMİK TASARIM

Yeni Express Combi ve Express Van; dikey tamponu, yüksek konumlu ön ızgarası, kıvrımlı motor kapağı ve akıcı çizgileriyle güçlü ve dinamik bir görünüm sergiliyor. C formundaki LED farlarıyla, Renault marka kimliğine sadık bir görünüm sunuyor. Yalın tasarım krom süslemeler, kaliteli bir işçilikle tamamlanıyor. Ön kapılar ve sürgülü yan kapı ile kavisli hatlar akıcı bir yan görünüm sağlıyor. Dikdörtgen tasarımlı geniş kapı eşiği iç mekân erişimini kolaylaştırıyor. Sağlam yatay kapı kolları, yüzeyle sorunsuz bir şekilde bütünleşiyor. Kapı eşik koruyucuları gibi aksesuarlar işlevselliği desteklerken, 15 inçlik jantlar görünümü tamamlıyor. Yan aynalar geniş bir görüş açısı sağlıyor. Motor kapağı aerodinamik tasarımıyla yakıt verimliliğini destekliyor. Yeni Express Combi ve Express Van yalın bir tasarıma sahip. Yüksek motor kapağı; ön cam sileceklerini, su fıskiyelerini ve menteşeleri gizliyor. Ön çeki demiri sis lambası kapağının içine gizlenirken, ek güvenlik ve hırsızlık koruması için kapıların kilit girişleri de kaldırıldı. Renault Ticari ailesinin yeni üyeleri Demir Mavi, Duman Gri, Siyah, Beyaz ve Arsenik Gri renkleriyle sunuluyor.

İÇ TASARIM ELDEN GEÇİRİLDİ

Dış tasarım gibi, iç mekân da birçok depolama alanı ile gelişmiş bir işlevsellik sunan yatay tasarımlı ön konsol sayesinde modern bir görünüm sunuyor. Döşemedeki dayanıklı kumaş ile vücudu destekleyen rahat koltuk sürücü yorgunluğunu azaltmaya yardımcı oluyor. İç mekân, aracın ferahlığını vurgulayan yalın çizgilere sahip modern bir yatay ön konsol ile donatılıyor. Dekoratif süslemeler iç mekânın daha ferah ve modern hissedilmesini sağlıyor. Ön konsol, direksiyon simidi, klima kumandaları, vites kolu ve iç kapı kollarındaki krom vurgular kalite algısını güçlendiriyor. Yeni Express Combi ve Express Van güçlendirilmiş bel ve omuz desteğine sahip koltuklar ve modern koltuk başlıklarıyla konforlu bir iç mekân sunuyor. Sürücü koltuk yüksekliği (+/- 40 mm) ve ileri-geri (+/- 110 mm) dışında emniyet kemeri yüksekliğini ve direksiyon yüksekliğini ayarlayarak ideal oturma pozisyonunu belirleyebiliyor. Yeni Express Van, sağlam ve kolayca temizlenebilen malzemeyle donatıldı.

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ

Yeni Express Combi ve Express Van’daki bilgi-eğlence ekipmanları üç aşamadan oluşuyor: Standart R&Go radyonun yanı sıra opsiyonel olarak navigasyonlu ya da navigasyonsuz alınabilen Renault EASY LINK multimedya sistemi 8 inç dokunmatik ekran ve Apple CarPlay ile geliyor. Ayrıca akıllı telefon için 15 W gücündeki kablosuz şarj, üç adede kadar USB soketi ve Express Combi’de biri ön koltukların ortasında arka yolcuların da kolaylıkla kullanabileceği mesafede olmak üzere üç adet 12V şarj soketi bulunuyor. Dört hoparlör ile 8 inçlik renkli dokunmatik ekranlı Renault EASY LINK bilgi-eğlence sistemi, ses tanıma uyumlu kablolu Apple CarPlay sunuyor. 2 ya da 3 boyutlu navigasyon seçeneği, kavşak konumlandırma ve benzeri özelliklerle yönlendirmeyi kolaylaştırıyor. GPS sinyali olmasa bile yönlendirmeye yardımcı olmak için dahili bir jiroskop kullanıyor. R&Go radyo, akıllı telefonunuz aracılığıyla sezgisel ve kullanıcı dostu bir şekilde araç ve radyo özelliklerine erişim sağlamak için Bluetooth ve R&Go uygulamasından yararlanıyor.

DAHA ZENGİN DONANIM

Yeni Express Combi ve Express Van, sürüş güvenliğini önemli ölçüde artıran yeni sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Yeni Express Combi; sürücü, ön yolcu, iki yan ve iki perde hava yastığı olmak üzere toplam altı adet hava yastığı ile gelişmiş güvenlik seviyesi sunulurken ESC özelliği ile geliyor. Yeni Express Van manevra güvenliği için Geniş Açılı Aynayla donatılıyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen bu ayna, yolcu tarafındaki güneşlik üzerinde bulunuyor. Bu ayna sürücüye sağ kör noktada neler olup bittiğini net bir şekilde gösteriyor ve özellikle kavşaklarda kullanım kolaylığı sağlıyor. Görüş açısı 30 dereceye yükseltilebiliyor. Yeni Express Combi ve Express Van’da ayrıca Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Hız Ayar ve Sınırlayıcı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Arka Park Asistanı ve Combi versiyonlarda Geri Görüş Kamerası gibi özellikler de bulunuyor.

1.5 LİTRELİK DİZEL SADECE MANUEL

Yeni Express Combi ve Express Van, 1.5 dCi 95 bg dizel motorla satışa sunuluyor. Yeni Express, 95 bg dizel motorla 6 vitesli şanzıman sunarken, konsoldan etkinleştirilen Eco-Mode sistemi, ek yüzde 12 yakıt tasarrufu sağlıyor. “Vites Değiştirme Göstergesi”, vites değiştirmek için en iyi zamanın ne zaman olduğunu sürücüye bildiriyor ve böylece yakıtta ekstra yüzde 5 tasarruf sağlanabiliyor.

YENİ RENAULT EXPRESS COMBİ VE VAN

FİYATI NE KADAR?

Yeni Renault Express Van Joy donanımla lansmana özel 159 bin 900 liradan başlıyor. Yeni Renault Express Combi ise 182 bin 900 liralık fiyat etiketine sahip. Daha dolu bir Combi versiyon için en az 187 bin lira ödemek gerekiyor.