Menziliyle stresi ortadan kaldırıyor

Premium otomotiv üreticisi Mercedes, EQ markası çatısında tamamen elektrikli ilk otomobili EQS modeli tanıttı. Menziliyle dikkat çeken araç ‘şarjım bitti yolda kaldım’ stresini ortadan kaldırdı. 770 kilometrelik menzile sahip olan otomobile 300 km içinde 15 dakika şarj yetiyor.

Mercedes-EQ markasının lüks sınıftaki ilk elektrikli otomobili EQS tanıtıldı. Yeni EQS, lüks ve üst sınıf elektrikli araçlara yönelik modüler mimariye dayanan ilk model. EQS, hem sürücüye hem de yolculara odaklanıyor. İlk aşamada 245 kW gücündeki EQS 450+ ve 385 kW gücündeki EQS 580 4MATIC modelleri tanıtıldı. EQS’in, Türkiye’de ise EQS 580 4MATIC modeliyle 2021 yılının son çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

770 KİLOMETRE MENZİLE SAHİP

Aerodinami uzmanları ile tasarımcıların yakın işbirliği ve “Amaca Yönelik Tasarım” yaklaşımını kapsayan çok sayıda titiz detay sayesinde elde edilen 0,20Cd sürtünme katsayısı ile en iyi Cd değerine ulaşıldı. Bu, EQS’i dünyanın en aerodinamik seri üretim otomobili yapıyor. Söz konusu değer, özellikle sürüş menziline olumlu yansıyor. EQS, aynı zamanda düşük rüzgarsürtünmesi ile en sessiz araçlardan biri olarak öne çıkıyor. Araç 770 kilometreye (WLTP) varan menzille sahip. 385 kW’a varan güç üretimi ile EQS’in güç-aktarım sistemi, S-Serisi segmentindeki kullanıcıların gereksinimlerini karşılıyor. Ayrıca 560 kW’a kadar bir performans versiyonu da planlanıyor. Tüm EQS versiyonlarının arka aksında bir elektrikli güç-aktarma sistemi (eATS) bulunuyor. 4MATIC versiyonlarının ön aksında da bir eATS bulunuyor.

15 DAKİKADA ŞARJLA 300 KİLOMETRE

EQS, doğru akımlı hızlı şarj istasyonlarında 200 kW’a kadar şarj edilebiliyor. 300 kilometreye kadar (WLTP) menzil için yalnızca 15 dakikalıkbir şarj yeterli oluyor. EQS, evde veya halka açık şarj noktalarında entegre şarj cihazı kullanılıyor. AC ile 22 kW’a kadar şarj edilebiliyor. Ayrıca konuma ve batarya tasarrufu sağlayan şarj gibi işlevlere bağlı olarak otomatik olarak etkinleştirilebilen çeşitli akıllı şarj programları bulunuyor.

HIZLANDIKÇA ALÇALIYOR

Yeni EQS’in şasisi dört kollu ön ve çok kollu arka aks mimarisi ile yeni S-Serisi’ni esas alıyor. AIRMATIC havalı süspansiyon ADS + standart olarak sunuluyor. Rüzgar sürtünmesini düşürmek ve menzili uzatmak üzere 120 km/s civarında aracın süspansiyonu 10 mm ve 160 km/s hızda bir 10 mm daha otomatik olarak alçalıyor. Sürüş hızının 80 km/s’ye düşmesiyle araç yüksekliği standart seviyeye dönüyor. Yolu izleyen sensörler, süspansiyon sistemini sadece yüksekliği ayarlanmıyor. Aynı zamanda çalışma karakterini de yola göre ayarlıyor. “Comfort” (konfor), “Sport“ (spor), “Individual” (kişisel) ve “Eco” (ekonomi)olmak üzere DYNAMIC SELECT sürüş modları süspansiyon ayarlarını kullanım gereksinimine uyarlama olanağı sunuyor.