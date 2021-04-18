Maserati ve David Beckham ile bir araya geldi

Maserati, David Beckham ile iş birliği gerçekleştirdi. David Beckham, marka elçisi olarak Maserati’ye, eşlik edecek.

Maserati, tarihinde yeni bir sayfa açıyor. Ve yeni küresel marka elçisi David Beckham ile vites yükseltiyor. Bu yüzden David Beckham, marka elçisi olarak Maserati’ye, eşlik edecek. İş birliği kapsamında Maserati ve Beckham’ın değerlerini bir araya geldi. Böylece heyecan verici bir film hayata geçirildi. Beckham’ın markanın performanslı SUV’u Levante Trofeo’yu filmde kullanıyor. Filmde, David’in yeniliğe açık bir yaklaşımla beklenmeyeni yapmanın sevinci içinde ve heyecanı Maserati ile yaşadığı sürüş deneyimi gözler önüne seriliyor.

TUTKUDAN GÜÇ ALIYOR

Yeni iş birliğini değerlendiren Maserati Pazarlama Direktörü Paolo Tubito: “Maserati olarak yeni bir dönem başlatıyoruz. Maserati doğası gereği yenilikçi, tutkudan güç alan ve tasarımıyla benzersiz olan bir marka ve çizgisini korumaya devam ediyor. David ile başlattığımız birliktelik tüm bu değerlerle en iyi şekilde örtüşüyor” şeklinde konuştu.

HEYECAN VERİCİ BİR ORTAKLIK

David Beckham ise “Yenilikçi yaklaşımını ve tasarımını her zaman taktir ettiğim İtalyan markası Maserati ile başlattığımız bu yeni ortaklık benim için heyecan verici. Maserati için bu denli önemli bir zamanda ve küresel ölçekteki büyüme sürecinde,yakın iş birliği içinde yer almayı dört gözle bekliyorum.” dedi.