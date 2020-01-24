Yeni Peugeot 2008 fiyatı ne kadar? Peugeot 2008 kaç para? Peugeot’un yeni modeli 2008 için sorular belli oldu. Birçok bilgi bulunan araçla ilgili lansman fiyatları yeni açıklandı.

Peugeot SUV 2008 daha güçlü ve etkileyici tasarımı ile Türkiye’deki tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Yeni Peugeot 2008 fiyatı ne kadar? Peugeot 2008 kaç para? Peugeot’un yeni modeli 2008 için sorular belli oldu. Birçok bilgi bulunan araçla ilgili lansman fiyatları yeni açıklandı. Modern otomobil teknolojilerinin tüm gereksinimlerini karşılayan yeni SUV 2008, Peugeot markasının sahip olduğu bilgi birikimi ve deneyimini bünyesinde bulunduruyor. Pazara iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan yeni SUV 2008’in benzinli ve dizel motor seçenekleri olacak. Yeni SUV 2008’de, var olan standart renkler dışında seçenekler sunuluyor. Elixir Kırmızı, Vertigo Mavi ve Fusion Turuncu gibi gövde renkleriyle araç daha havalı. GT Line versiyonunda sunulan Black Diamond siyah tavan, cam direkleri ve C sütunu kaplamaları son derece şık ve kaliteli bir görünümü beraberinde getiriyor.

DONANIM SEÇENEKLERİ NELER?

Active donanım seviyesinde turuncu, Allure donanım seviyesinde mavi dekoratif süslemeler bulunuyor. Allure versiyonunda sunulan mavi döşemeler ferah bir ambiyans sunarken aynı zamanda teknolojik üstünlüğe de gönderme yapıyor. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken GT Line versiyonunda ise Adamite dikişli döşemeler ile şık bir atmosfer yaratılıyor, ön konsolda ve kapı döşemelerinde ambiyans aydınlatması yer alırken bunlar dokunmatik ekran üzerinde sekiz farklı renk ile canlandırılabiliyor.

2008 BOYUTLARI NASIL?

Yeni CMP (Common Modular Platfrom) platformu için bir rekor olan arka koltuk genişliği yeni Peugeot SUV 2008’i SUV sınıfının en kullanışlı ve çok yönlü aracı yapıyor. 4,30 metre uzunluğa ve 2,60 metre dingil mesafesine sahip otomobil son derece kullanışlı 434 litrelik (VDA V210) bir bagaj hacmi kullanıma sunuyor. Arka koltuklar katlandığında düz bir yükleme zemini oluşan bagajda, versiyona bağlı olarak sunulan iki katlı ayarlanabilir bagaj zemini bagajın fonksiyonelliğini destekliyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ

Yarı otonom sürüşe giden yolda önemli bir adımı temsil eden Drive Assist Plus kapsamında, şeritte aracın konumunu belirlemeye yardımcı olan şerit konumlandırmayla bağlantılı aktif şerit takip sistemi ve EAT8 otomatik şanzımanla birlikte dur-kalk özelliğini destekleyen adaptif hız sabitleme sistemi bir arada kullanılıyor. Park Assist, bir park yerine girerken ve çıkarken otomatik olarak direksiyon simidini yönetiyor. Otomatik acil durum fren sistemi, gece ve gündüz sürüşlerinde 5 km/s ile 140 km/s arasındaki hızlarda yayaları ve bisikletlileri algılıyor. Aktif şerit takip sistemi, takip mesafesi uyarısı, otomatik uzun far yardımcısı, ‘Girilmez’ ve ‘Dur’ dahil gelişmiş trafik işareti tanımlama sistemi ve hız sınırı önermesi, aktif kör nokta uyarı sistemi ve elektrikli el freni gibi sistemler sürücünün hayatını kolaylaştırırken sürüş güvenliğine katkı sağlıyor.

4 FARKLI DONANIM

Benzinli ya da dizel tüm güç ve aktarma organları; Active, Active Sky Pack, Allure, ve GT Line olmak üzere dört farklı donanım seviyesiyle sunuluyor. Ürün gamının en üst noktasını oluşturan GT Line versiyonunda üç aslan pençesi tasarımıyla Full LED projektörler, 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar ve Adamite dikişli siyah döşemeler, dinamik koltuklar ve alüminyum pedallardan oluşan daha seçkin ve şık bir iç mekân olmak üzere görsel farklılıklar bulunuyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ NELER ?

Yeni Peugeot SUV 2008’de kullanıma sunulan motorlar en güncel Euro 6 emisyon normlarını karşılamak üzere; Start&Stop ve partikül filtresi de dahil olmak üzere birçok teknolojik ekipmanla donatılıyor. Motorla kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman EAT8 ile motorların performans, konfor ve verimlilik seviyesi daha da artırılıyor. Mart ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanan üç silindirli 1,2 litre hacimli turbo benzinli ve Euro 6d normuna uygun PureTech 130 S&S, 6 ileri manuel veya EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile sunuluyor. 29 Ocak itibariyle satışta olacak dizel cephesinde ise, her biri dört silindirli 1,5 litre hacimli turbo dizel ve Euro 6d normuna uygun iki farklı seçenek sunuluyor: BlueHDI 100 S&S 6 ileri manuel, BlueHDI 130 S&S ise EAT8 8 ileri otomatik vites kutusu ile tercih edilebilecek.

YENİ PEUGEOT 2008 FİYAT LİSTESİ

