Renault Clio yeni yüzüne kavuştu. Yeni Renault Clio, zengin motor gamı ve sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. Aracın başlangıç fiyatı ise 111 bin lira olarak belirlendi.

ALİ YILDIRIM-ANTAKYA

Tüm dünyada 15 milyon adetlik satış rakamına ulaşan Renault Clio yenilendi. Türkiye’de de en çok satan otomobil modellerinden biri olarak dikkat çeken yeni Renault Clio 5’inci nesliyle yola çıkmaya hazırlanıyor. Yeni tasarımıyla daha çok sportif bir hal alan Clio, 5’inci nesille birlikte kalp nakli de oldu. Yeni motor seçenekleriyle dikkat çeken araç, 2020 yılında da Türkiye’de satılan iki araçtan biri olmayı hedefliyor. Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle pazarda boy gösterecek olan yeni Clio’nun hibrit versiyonu ise yılın ikinci yarısından itibaren oyuna dahil olacak.

CMF-B PLATFORMUNDA ÜRETİLİYOR

Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuşuyor. Yeni Clio’nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını arttırırken daha iyi ses yalıtımına katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde benzersiz iç hacim ve konfora sahip.

9.3 İNÇLİK KOCA EKRAN

Yeni Clio’nun iç mekanında ise, daha güçlü bir teknolojik donanım ve daha sofistike yepyeni alan sunulmuş. Model bünyesinde yüksek teknolojler barındırıyor. 9.3 inçlik dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi dikkat çekiyor. Auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor.

391 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Ayrıca Yeni Clio’nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

KABLOSUZ ŞARJ SİSTEMİ

Renault ürün gamında ilk kez Yeni Clio’da kullanılan 360° kuş bakışı kameranın yanı sıra Smart Cockpit, Eller Serbest Park Destek Sistemi, kablosuz şarj, akıllı telefon ekran yansıtma özelliği, 7’’ kişiselleştirilebilir sürücü ekranı ise bir üst segmente ait özellikler olarak dikkat çekiyor.

DİZEL VE BENZİNLİ MOTOR SEÇENEKLERİ VAR

Aracın kalbinde 5 farklı motora yer verilmiş. Zengin bir motor gamıyla dikkat çeken yeni Clio, 1.0 SCe benzinli seçenekte 72 beygir güç ve manuel vites seçeneğini sunuyor. Turbo tarafta da 1.0 ve 1.3 litrelik motorlar karşımıza çıkıyor. 100 beygir güce sahip olan 1.0 litrelik seçeneğin hem manuel hem de X-Tronic adı verilen otomatik seçeneği var. 1.3 litrelik turbo benzinli ünite ise 130 beygir gücünde. Bu motor sadece EDC7 adı verilen otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Dizel tarafta ise otomatik seçenek yok. Yeni 1.5 litrelik Blue dCi motorlar, 85 ve 115 beygir güç seçenekleriyle dikkat çekiyor.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Mercan Turuncu ve Demir Mavi, Yeni Clio’nun lansman renkleri arasında yer alıyor. Mercan Turuncu ve Boğaz Mavisi ilk kez Yeni Clio’da kullanılan yepyeni renkler olarak öne çıkıyor.

111 BİN LİRADAN BAŞLIYAN FİYAT ETİKETİ

Yeni Clio, Türkiye’de Joy, Touch ve Icon olmak üzere üç donanım seviyesi ile 111.000 TL’den başlayan fiyatlarla 12 Şubat 2020 tarihinden itibaren satışa sunuluyor. Ayrıca e-ticaret online satış ile 300 müşteri, Yeni Clio’yu pazara sunulmadan önce özel fırsatlarla satın alma ayrıcalığına sahip oluyor.

‘CLİO’LARIN EN İYİSİ’

Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “B segmenti toplam pazardan aldığı yüzde 25 pay ile B segmenti Türkiye’nin 2. büyük segmenti, B HB alt segmenti ise yüzde 13,5 pay ile 3. büyük alt segmenti olma özelliği taşıyor. Clio, B HB segmentinden elde ettiği yüzde 46 pay ve en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamı ile bu segmentin lideri konumunda yer alıyor. Türkiye’nin en çok satılan 2. modeli olan Clio’nun 5. nesli olan Yeni Clio’yu müşterilerimizle buluşturuyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni Clio’nun Türkiye’de OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilmesi ve dünyaya ülkemizden ihraç edilmesi bizim için ayrıca gurur vesilesi. Yeni Clio, yenilenen kaslı tasarımı, yüksek teknolojileri, kalitesi ve bir üst segmente ait özellikleri ile segmentinin referans modeli olmayı sürdürecektir. “Clio’ların en iyisi” Yeni Clio ile segment liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

48 MM ALÇALTILDI

Yeni Clio’nun karoserisi, aerodinamizmini ve sportif görünümünü artırmak için 48 milimetre alçaltıldı (yükseklik 1440 mm). 17 inç tekerlekler (versiyona göre) ise aracın dinamik duruşuna katkı sağlıyor. Köpekbalığı anten, full LED farlar ve yan camların çevresindeki krom detaylar, Yeni Clio’nun modern tarzına katkı sağlıyor ve iç mekanda olduğu gibi dış tasarımda da kalite algısını artırıyor.

İÇ MEKANDA YUMUŞAK MALZEMELER KULLANILMIŞ

İlk donanım seviyesinden itibaren full LED olarak sunulan C şeklindeki ön farlar, modele daha çekici bir görünüm kazandırıyor. Yeni Clio’nun iç tasarımında kalite algısı ve sürüş ergonomisine ayrı bir özen gösterildi. İç mekan; yüksek kaliteli malzemeler, yumuşak dokuya sahip ön panel, kapı panelleri ve orta konsol çerçevesi ile kalite algısı açısından boyut değiştiriyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODUNA SAHİP

MULTISENSE’te 3 farklı sürüş modu yer alıyor: Eco, Sport, Mysense. İç mekan, orta konsol ve ön panel üzerindeki havalandırma çizgisine ait renklerin yanı sıra Multisense ile gelen 8 farklı ambiyans seçeneği sayesinde, tamamen kişisel tercihe göre düzenlenebiliyor.

DAHA SPOR DİREKSİYON SİMİDİ

Yeni Clio’nun direksiyonunda sürüş keyfini iyileştirmek adına tüm detaylar düşünüldü. Önceki nesile kıyasla daha kompakt bir hava yastığı kullanılarak, direksiyona daha şık ve rafine bir tarz kazandırıldı. Yeni direksiyon sayesinde sürüş ekranının görülebilmesi kolaylaşıyor. Dişli oranının 15,2’den 14,4’e indirilmesi sayesinde direksiyonun daha hassas ve daha kolay yönlendirilmesi sağlanarak sürücünün direksiyon hakimiyeti artırılıyor.

SPORTİF KOLTUKLAR

Yeni Clio’nun koltukları ise iç mekandaki yüksek kalite algısına katkıda bulunuyor. Daha geniş ve yolcuyu kavrayan koltuklar, seyahat edenlerin oturma pozisyonunu destekliyor. Koltukların yarı yumuşak kaplamalarının boşluklu yapısı, arkadaki yolcular için diz mesafesini önemli ölçüde artırırken, virgül şeklindeki daha ince koltuk başları ise sürücünün arkayı görmesini kolaylaştırıyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Clio, sürüşü kolaylaştırmak, güvenliği artırmak ve daha konforlu seyahat için üst seviye sürüş destek sistemleri sunuyor. Sürüş, Park ve Güvenlik olarak üç başlıkta toplanan sürüş destek sistemleri arasında Aktif Acil Fren Destek Sistemi, Hız Uyarılı Trafik İşaretleri Tanıma Sistemi, Şerit Takip Sistemi, Eller Serbest Park Destek Sistemi, Auto-hold Fonksiyonlu Elektrikli Park Freni, Otomatik Uzun/Kısa Farlar Yeni Clio’da öne çıkan güvenlik donanımları olarak öne çıkıyor.