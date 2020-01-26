Jeep, Wrangler Rubicon’un Türkiye’de satışa sunuluyor. Wrangler Rubicon, ocak ayı itibarıyla ülkemizde ön satışa açıldı, 5 sipariş geldi.

Jeep; Wrangler Rubicon’un yeni nesil versiyonu için ön sipariş almaya başladı. Wrangler’in yeni modeli ülkemizde 2.0 litrelik 270 HP’lik benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzımanla sunulacak. Üst düzey 4×4 yeteneği ve kapsamlı güvenlik donanımlarıyla satışa sunulacak. Ocak ayı itibarıyla ön satışına başlanan ve şimdiden 5 sipariş alan yeni Jeep Wrangler Rubicon, Mayıs ayından itibaren sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

270 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni Wrangler, Jeep mirası ve gücünü daha sofistike ve güncel bir tasarımla birleştirerek çizgisini çağın ötesine taşıyor. İkonik yedili ızgarası, maskülen tasarım hatlarının yanında gelmiş geçmiş en yetenekli SUV olarak dikkat çekiyor. Wrangler Rubicon, 2.0 litrelik 270 HP güç ve 400 Nm tork üreten turbo beslemeli yeni benzinli motoruyla geliyor.

32 İNÇLİK LASTİKLER

Yeni Jeep Wrangler Rubicon; opsiyonel 32″ lastikler, daha güçlü aks milleri, daha büyük frenler, 4×4 sistemleri, sağlam çelik karter muhafazaları ve diğer birçok özellikle sürüş keyfini çok daha yukarıya taşıyor. Yeni Rubicon, güvenli bir sürüş sağlamaya yardımcı olan ileri özellikleri de kullanıcısına sunuyor.

ZENGİN DONANIM

ParkSense Arka ve Ön Park Asistanı, Kör Nokta İzleme ve Arka Çapraz Yol Sensörü, Geri Görüş Kamerası, Elektronik Devrilme Önleyici ve Denge Kontrolü (ESC), dört standart hava yastığı gibi 65’ten fazla aktif ve pasif güvenlik sistemi ile donatılan Wrangler Rubicon’un üzerinde efsanevi 4×4 kabiliyetini ortaya koyan ‘trail rated’ nişanı yer alıyor.

Mayıs 2020’de Türkiye yollarında olacak Wrangler Rubicon arazi kabiliyetini teknoloji ile birleştirirken, kullanıcı dostu bir ara yüz sunan ve akıllı telefonlara uyumlu bilgi-eğlence sistemi Uconnect’in keyifli kullanımını aynı potada sunuyor.