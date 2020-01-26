Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault Clio hibrit için teşvik başvurusu yaptıklarını belirtti. Berk Çağdaş “Yaptığımız başvuru sadece bir markayı kapsamayacak. Teşvikinin tüm yerli hibrit üreticileri için gelmesini bekliyoruz. Yakın bir zamanda değişiklik yapılacağını düşünüyorum” dedi.

ALİ YILDIRIM-ANTAKYA

Benzinli ve dizel motor seçenekleriyle pazarda boy gösterecek olan yeni Renault Clio’nun hibrit versiyonu ise yılın ikinci yarısından itibaren oyuna dahil olacak. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş, Haziran 2020’de satışa sunulacak olan Bursalı hibrit Clio için de devlete ÖTV teşviki için başvuruda bulunduklarını söyledi. Bu teknolojinin Türkiye’de daha çok yeni olduğunu dile getiren Çağdaş, zamanın da çıkan ÖTV teşviğinin geneli kapsadığını ama sadece tek bir markanın bu alanda ürünler sunabilmesi nedeniyle yararlandıklarını dile getirdi.

DİĞER MODELLERİMİZDE DE HİBRİT OLACAK

Berk Çağdaş “Biz gerek OYAK Renault olarak gerekse Renault MAİS adına çalışmalar yaptık. Teknik anlamda gerekli belgeleri mevzuatları kamu makamlarına sunduk. Başvurumuza cevap bekliyoruz. Ben hibrit sistemlerde tüm markaları kapsayıcı bir değişikliğin yakın zamanda olacağını düşünüyorum. Diğer marka nasıl alıyorsa bizim de ÖTV anlamında bir teşvik desteği almamız şeklinde olabilir. Öte yandan bizim temennimiz Bursa’da üretilen hibrit Clio’daki motorun diğer modeller için de kullanılmasıdır. Ama Renault markası şimdilik sadece Clio’da hibrit kararı aldı. İlerleyen dönemlerde zaman içerisinde diğer modellerde de göreceğimize eminim” açıklamasını yaptı.

300 BİN ADETTEN FAZLA SATTI

Tüm motor seçeneklerini Şubat 2020’de satışa sunacaklarını belirten Çağdaş “Renault markası için Clio çok önemli bir model. Türk işçiliği içinde çok önemli bir adım. B segmentinde Türkiye’de 300 bin adetten fazla satılmış bir modelden bahsediyoruz. Geçtğimiz yıl Clio segmentinde yüzde 46 pay aldı” dedi.

HEDEF 600 BİN ADET

Geçen yıl zor bir viraj alan otomotiv sektörüyle ilgili de açıklamalarda bulunan Berk Çağdaş şunları kaydetti: “Türkiye’de son 2-3 yılda değişkenlik gösteren bir pazar var. Araç parkının yaşı, beklentiler ve ertelenmiş talep. Özellikle filoda yenilenmemiş bir yapı görüyoruz. Tüm bunları ele aldığımızda birazda temkinli yaklaşarak 550 bin adet ile 600 bin adet aralığında bir pazar öngörümüz var. Pazarda 700-750 bin adet tahmin eden ana oyuncular var. Bu beklentilerin farklı olduğunu gösteriyor. Bizim tahminimizin üzerinde yüzde 10 yüzde 15 sapma olursa yukarı yönlü ürün temin etme üzerine yeniden planlamamızı yapabilecek kabiliyete sahibiz. Marka olarak 2020’de pazar payımızı yüzde 18’in üzerine çıkarmak ve karlı bir şirket olmak için çalışıyoruz.”

CLİO 4 ÜRETİMİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

5’inci nesil Clio’nun yanında 4’üncü neslinde üretimine devam edeceklerini açıklayan Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur “Üretim hattımızın yüzde 75’ini yeni yüzde 25’ini de eski kasa için planladık. Clio 4 üretiminde sadece benzinli manuel turbo versiyon olacak. Aynı zamanda Clio Sport Tourer modeli de aynı ünite ve şanzımanla banttan inecek. 2021 itibarıyla SW üretimi de sonlanacak. Hibrit Clio’nun tanıtımı Haziran’da gerçekleşecek. Clio’yu Türkiye’de bu tarihe kadar beklememizin sebebi ise X-Tronic seçeneğinin gelecek olması idi. Yeni Clio’nun yerlilik oranı yüzde 55. Yeni Clio’dan 3-4 içinde 100 bin adet üretildi. Megane’da dizel devam edecek. Renault mühendisleri dizele alternatif olabilecek hibrit diğer modeller için çalışıyor. Bunların arasında Megane’da olabilir. Dizel hususunda diğer markalarla aynı trendi takip ediyoruz” diye konuştu.