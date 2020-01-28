Yerli markanın ismi mayısı bekliyor

TOGG için ilk sipariş için verilmesi gündeme geldi. Fakat son noktayı TOGG CEO’su Karakaş koydu: “Yoğun talebe rağmen TOGG ön sipariş için mümkün değil.” Karakaş, fabrika temelinin mayıs ayında atılacağını söyleyerek, inşaatın 1 yıl süreceğini ekledi. Karakaş “2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz. Aracın ismi baharda belirlenecek” dedi.

ALİ YILDIRIM-İSTANBUL

Türkiye ilk kez yerli bir otomobil için ayakları yere basan bir projeyi kamuya sundu. Aslında yerli bir otomobil değil yerli bir marka oluşturmayı hedefleyen projenin ilk detayları Aralık 2019’da verildi. Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), ile canlanan proje ‘bu sefer olacak’ dedirtti. İlk kez açıklanan ve görücüye çıkan araçlar hem rekabetçi hem de devrin otomobili olacağını ortaya koydu. Yerli markanın doğacağı toprak ise daha önce de açıklandığı gibi Gemlik olacak. Ve ilk etapta yıllık üretim hedefi 175 bin adet. 2022 yılında üretime başlayacak Gemlik’teki fabrikanın temeli ise bahar ayında atılmaya hazırlanıyor. TOGG için ilk sipariş için verilmesi gündeme geldi. Fakat son noktayı TOGG CEO’su Gürcan Karakaş koydu: “Yoğun talebe rağmen TOGG ön sipariş için mümkün değil.”

12 AYDA FABRİKA TAMAM

Gürcan Karakaş “Fabrika inşaatı için çalışmalara başladık. Baharda temel atılacak. Kaba inşaatın 12 ay süreceğini öngörüyoruz. 2022 yılı itibariyle ön üretim araçlarımızı bantlardan indireceğiz. 2032 yılına kadar 1 milyon aracı bantlardan indirmeyi hedefliyoruz” dedi. Fabrikanın tasarımı hakkında da açıklama yapan Karakaş “Akıllı bir fabrika planlıyoruz. Plan proje hazır. İki binadan oluşacak ikonik bir tasarıma sahip olmasını hedefliyoruz. Öte yandan dünyada imalat hattı konusunda en iyi firmalar ile görüşüyoruz” diye konuştu.

MARKA İSMİ BAHARA HAZIR

Marka isminin belirlenmesi konusunda da çalıştıklarını ve bu konudaki nihai kararlarını sonbaharda açıklayacaklarını söyleyen Karakaş şöyle devam etti: “Olabilecek en doğru markayı belirlemek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen tüm büyük pazarlarını da içine alacak şekilde en doğru ismin sadece Türkiye’de değil global ölçekte de kabul edilebilir bir isim olmasını hedefliyoruz. Araştırmalarımızı Norveç, Almanya, Rusya, Fransa ve Türkiye’de gerçekleştirdik. Markamızın ismini sonbaharda duyuracağız.”

ALMAN MÜHENDİSLİĞİ İLE ORTAYA ÇIKACAK

Belirli ürünlerin hedef maliyetlerini belirlemek ve üretim süreçlerini kısaltmak üzere profesyonel destek aldıklarını anlatan Gürcan Karakaş “Araç entegrasyonu konusunda teknoloji partneri olarak Alman mühendislik firması EDAG’ı seçtik. Myra İngiltere’nin kabul gördüğü, özelikle mekanik akşamlarda şasi sistemleri konusunda partnerlerimizden birisi. Onlarla beraber bunları Türkiye’de nasıl yerleştirebiliriz diye de bakıyoruz. Tasarlarken bunu Türkiye’de kim uygulayabilir nasıl uygulayabilir bunlara da bakıyoruz. Ekiplerimiz aradığımız 105 farklı komponenti tek tek araştırdı. Varsa Türkiye’de yoksa dünyanın en iyileri ile çalışıyoruz. Tedarikçi ile oturduğumuzda maliyet net bir şekilde hesaplanıyor, pazarlıklarımızı görüşmelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Biz 48 aylık süreç belirledik. Nisan mayıs gibi tedarikçi seçimlerimizi tamamlamış olacağız” dedi.

DÜNYA PRÖMİYERİ BARSELONA’DA

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobile World Congress (MWC) etkinliğinde sergilenecek olan TOGG, otomotivin mobilite ekosistemine dönüştüğünün habercisi ön gösterim aracı C-SUV modelini ilk kez Avrupa’da dünya arenasına çıkaracak.

ŞARJ ALT YAPISI 2022’DE HAZIR

Şarj altyapısı konusunda Norveç, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i yakından incelediklerini anlatan Gürcan Karakaş, şunları söyledi: “Bu bağlamda biz de bir sistem geliştirdik. Türkiye’de kamudaki paydaşlarımızla paylaştık. Burada önemli olan başkalarının bu konuda yaptığı hataları tekrar etmemek. Şarj altyapısı 2022’de hazır olacak. TOGG olsun olmasın 2022’de Türkiye elektrikli araçlara girecek ve şarj altyapısını oluşturacak. Çünkü içten yanmalı motora sahip araçlar için pazar yüzde 50’nin altına inecek. Bu da pazarın yüzde 50’den fazlasının elektrikli olacağı anlamına geliyor.”