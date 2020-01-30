En beğenilen otomobil markası: Toyota

Dünyanın en beğenilen otomobil markası açıklandı. Fortune Dergisi’nin gerçekleştirdiği listeye göre Toyota en beğenilen otomobil markası oldu.

Toyota, Fortune Dergisi’nin her yıl gerçekleştirdiği “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” sıralamasında beş yıl üst üste birinci otomobil şirketi olmayı başardı. Toyota, aynı zamanda Fortune’un İlk 50 “All-Star” şirketleri listesinde de 30’uncu sırayı alarak bu başarısını taçlandırdı.

Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketler” listesi, kurumsal itibar konusunda geniş kapsamlı bir araştırma olarak kabul görüyor. Bu araştırma, şirket anketleri, endüstri analizleri ve üst düzey yöneticilerden alınan değerlendirmeler baz alınarak oluşturuluyor.

Her bir şirket için araştırma, şirketlerin küresel başarısı için kritik olan

üretim kalitesi, sunduğu hizmetler, çevresel ve sosyal sorumluluk çalışmaları, global rekabetçiliği ve yatırım değeri parametrelere göre ölçümleniyor.

Toyota böylelikle; Fortune’un “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” araştırmasında elde ettiği başarıyla birlikte müşterilerine sunduğu yüksek hizmet kalitesini bir kez daha ortaya koymuş oldu.