i20 fiyatİna kompakt sedan

Hyundai’nin yenilediği kompakt sedan modeli Elantra, geniş iç hacmi, tasarruflu benzinli motoru, zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Buna rağmen aracın fiyatı oldukça makul tutulmuş.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Koreli otomotiv devi Hyundai, C-Sedan pazarındaki oyuncusu Elantra’yı yeniledi. Sportif tasarımı, güçlü motoru ve zengin donanımıyla öne çıkan otomobil, bu haftaki konuklarımız arasında yerini aldı. Sınıfının iri modellerinden olan yeni araç, yeni tasarımıyla adeta spor sedan segmentine geçiş yapmış. Hyundai Elantra yorumlar

DAHA SPORTİF TASARIM

Yeni tasarımıyla çok daha sportif olmayı başaran yeni Elantra, logoya doğru uzanan üçgen farları, köşelere yerleştirilmiş sis farları, geniş ön ızgarası ve öne doğru alçalan motor kaputuyla dinamik bir görünüşe sahip. Önceki nesle göre tamamen yenilenen dış tasarım, sadece profilden bakıldığında tanıdık geliyor. Arka tasarım ise sportif tasarımın en ilgi çekici bölümü. Köşeli far grubu, spoyler görevi gören bagaj kapağı, ortaya yerleştirilmiş model ismi, şık tasarımı tamamlıyor. Hyundai Elantra yorumlar

İÇ MEKAN GENİŞ VE FERAH

Aracın iç mekanı da yenilenmiş. Yeni orta konsol ve direksiyon simidi oldukça şık. Kokpiti tamamen kaplayan krom çıta, geniş havalandırma çıkışları, arasına yerleştirilen 7 inçlik dokunmatik multimedya ekranı ve hemen altına konumlandırılan elektronik klima kumandaları, aracın yenilikçi yapısını ortaya koyuyor. Araçta akıllı telefon entegrasyonu ve kablosuz şarj gibi yeni nesil teknolojiler de unutulmamış. Geniş ve ferah hissettiren iç mekanda, hem ön hem arkada oturanlar için oldukça rahat bir yaşam alanı sağlanmış. Rahat koltuklar, uzun yolculuklarda bile yormayan yapısıyla dikkat çekiyor. 458 litrelik bagaj, bazı rakiplerin gerisinde olsa da geniş ağzı ile kullanışlı bir yapıya sahip.

127 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni Elantra, sadece 1.6 litrelik benzinli motorla pazara sunuluyor. Bize 6 ileri otomatik şanzımanla konuk olan aracın 127 beygir güç ve 155 nm tork üreten MPI motoru, 1325 kilogramlık otomobile yeterli performansı sağlıyor. Bu kombinasyonla 0-100 km/s ivmelenmesini 11.6 saniyede tamamlayan Elantra, saatte 195 kilometrelik son süratiyle de beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Ara hızlanmalarda da yeterli esnekliği sunabilen motor, yumuşak geçişlere sahip şanzımanla birlikte konforlu sürüşü daha çok seviyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.8 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortalamaysa 6.9 litre oldu.

REKABETÇİ FİYAT ZENGİN DONANIM

Hyundai, yeni Elantra’nın başlangıç fiyatı 127 bin 500 lira (Ocak 2020) olarak belirlemiş. Bu fiyat, bir alt sınıfta yer alan i20 ve rakiplerinin fiyatına oldukça yakın tutulmuş. Bize konuk olan en üst donanımlı ve otomatik vitesli versiyon bile 172 bin 810 liralık fiyatıyla kompakt sınıftaki rakiplerine oranla oldukça makul seviyede. Aracın Elite Plus donanımında 6 hava yastığı, ESP, kör nokta uyarı sistemi, ön ve arka çapraz çarpışma uyarı sistemi, anahtarsız çalıştırma, geri görüş kamerası, LED ön farlar, akıllı bagaj kapağı, sunroof, kablosuz şarj sistemi gibi uzun bir liste sunuluyor.