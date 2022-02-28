4 ayda 270 adet elektrikli araç sattı

Ulu Motor, SKYWELL ET5 modellerinin ilk teslimatlarına başladı. Modelden 4 ayda 270 adet sipariş edildi.

Ulu Motor, SKYWELL ET5 modellerinin ilk teslimatlarına başladı. SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “SKYWELL ET5; güçlü tasarımı, performanslı batarya teknolojisi, 520 km’ye çıkabilen menzili, yarı otonom sürüş ve akıllı özellikleriyle Avrupa ve Türkiye elektrikli otomobil pazarının önemli bir oyuncusu olma hedefiyle yola çıktı.

4 AYDA 270 ADET SATTI

Yalnızca 4 ayda gerçekleştirdiğimiz 270 adetlik satış rakamı ile bu hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu da görüyoruz. Bugün itibariyle siparişlerini aldığımız araçlarımızın teslimatlarına Ulu Motor güvencesiyle başladık. Bu sene için koyduğumuz 1.000 adetlik satış rakamına kısa süre içerisinde ulaşacağımızı düşünüyorum” açıklamalarını yaptı.

SHOWROOM SAYISI ARTIYOR

Ulubaş, yakın zamanda SKYWELL markasına özel showroom’ları da Türkiye genelinde devreye almaya başladıklarını belirterek, “Ankara, İzmir, İstanbul ve Kayseri gibi büyük şehirlerde SKYWELL showroom’larımızı devreye aldık. Bu noktalarda, sıradan bir otomobil showroom’undan çok daha farklı, üst düzey bir deneyimi müşterilerimize sunarken, hem test sürüşlerimize hem de teslimatlarımıza başladık. Türkiye genelindeki bayi yayılımımızı ve teslimatlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz”

520 KM MENZİLİ VAR

SKYWELL’in özellikle son 10 yılda elde ettiği yeni nesil enerjili araçlar alanındaki tecrübesi sonucunda üretilen ET5; güçlü görünümü, akıllı bağlantı sistemleri, NEDC verilerine göre 520 km’ye kadar çıkabilen menzili, otomatik sürüş destek sistemleri ve üstün performansıyla yeni nesil otomobil kavramını eksiksiz sunuyor. 467 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1141 litreye kadar çıkartılabiliyor. SKYWELL ET5, sunduğu 150 kW güç ile 0’dan 100 km/s hıza 7.9 saniyede ulaşabiliyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 840 BİN LİRA

Sahip olduğu teknolojiyle geleceğin mobilitesini bugünden şekillendiren yüzde yüz elektrikli model ET5, Comfort, Premium ve Premium Plus olmak üzere 3 farklı donanım seviyesi ve 840 bin TL’den başlayan anahtar teslim fiyatıyla kullanıcılarla buluşuyor.