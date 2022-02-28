Türkiye’de son dönemde gerçekleşen zamlara rağmen elektrikli araçlar hala avantajlı mı? Özellikle son dönemde yaşanan enerji zamlarına elektrik de dahil olunca kilometre hesabı neredeyse 1 liraya geliyordu. Fakat son akaryakıt zammı elektriklileri daha uygun hale getirdi. Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Şu anda küçük sınıf bir otomobille şehir içinde, benzinliyse 100 km’de yaklaşık ortalama 8 litre tüketim ile 134 TL, dizel ise 6 litre ile 102 TL akaryakıt ödemesi yapmak durumundasınız” dedi.

Türkiye’de son dönemde gerçekleşen zamlara rağmen elektrikli araçlar hala avantajlı mı? Özellikle son dönemde yaşanan enerji zamlarına elektrik de dahil olunca kilometre hesabı neredeyse 1 liraya geliyordu. Fakat son akaryakıt zammı elektriklileri daha uygun hale getirdi. Konuya ilişkin gözlemlerini paylaşan Sharz.net Genel Koordinatörü Ayşe Ece Şengönül “Elektrikli araçlar önü durudurulamaz bir şekilde bütün dünyada ve ülkemizde fosil yakıtla çalışan araçların yerini alacaktır. Tüplü televizyondan düz ekrana geçiş ve tuşlu telefondan akıllı telefonlara geçişteki gibi, elektrikli aracın çevreciliği, ekonomisi ve rahatlığı bilinci artacak ve dönüşüm hızlanacaktır. Ayrıca elektrikli araçların servise gidiş ihtiyaçları ve maliyetleri akaryakıtlı araçlardan önemli derecede düşük” ifadelerini kullandı.

Yakıt Seçeneği (B-segmenti) 100 km’de Şehir içi Tüketim (Ort.) Maliyet Benzinli 8 litre 134 TL Dizel 6 litre 102 TL Elektrikli 16 kWs 35 TL

DOĞAL KAYNAKLARI KULLANMALIYIZ

Türkiye’nin enerji kaynakları konusunda dışa bağımlılığının, tüketim maliyetlerinin yükselmesindeki en önemli husus olduğunu söyleyen Şengönül “Petrol kaynaklarındaki dışa bağımlılığımız maalef kaçınılmaz. Buna karşılık elektrik üretiminde kullanılan rüzgar, su, güneş gibi doğal kaynaklar açısından ülkemiz gerçek bir cennet. Ülkemiz elektrikli araçlara geçiş fırsatı değerlendirilerek, yıllık 21 milyon ton olan akaryakıt ithalatının yükünü azaltabilir. Türkiye böylelikle doğal kaynaklarından sağladığı enerjiyle, dışa bağımlı olmaktan kurtulabileceği gibi yıllık 21 milyon ton akaryakıt buharının atmosfere karışmasını önleyebilir. İçten yanmalı fosil yakıtın döneminin kapandığı ve elektrikli araçların kullanımına başlacağı yeni çağ ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimizin temiz bir çevre bırakmamız için önemli bir fırsat. Elektrikli araç kullanım maliyetleri çok düşük. Bu iki maliyet eşit bile olsa ülkemiz dışa bağımlılıktan kurtulmak, küresel ısınmanın engelllenmesine katkıda bulunmak için ülke bazında teşvik edici girişimlerde bulunmalıdır.” dedi.