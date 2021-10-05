450 bin kişi fuara katıldı talep üstüne uzatıldı

14-26 Eylül tarihlerinde dijitalde düzenlenen Autoshow 2021 Mobility fuarı, dünyada ve ülkemizde panaromik görüntüleme teknolojisiyle bir ilki gerçekleştirdi.

14-26 Eylül tarihlerinde dijitalde düzenlenen Autoshow 2021 Mobility fuarı, dünyada ve ülkemizde panaromik görüntüleme teknolojisiyle bir ilki gerçekleştirerek ziyaretçileriyle buluştu ve otomotiv tutkunlarının merakla beklediği fuar, dijitalde yoğun ilgi gördü. Autoshow 2021 Mobility’e gelen yoğun ilgi ve istek üzerine fuar 17 Ekim tarihine kadar da uzatıldı. Fuar bugün itibariyle 126 ülkeden 450 bini aşkın ziyaretçi ve 3 milyon 200 bin üzerinde tıklanmaya ulaştı. İlklere sahne olan dijital Autoshow, birçok markayı bir arada görme imkanının yanı sıra sunduğu kapsamlı ve yepyeni içeriklerle yoğun ilgi ve heyecan ile karşılandı.

250’DEN FAZLA MODEL SAHNE ALDI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından “Mobilite” teması ile gerçekleştirilen organizasyonda ziyaretçiler, otomobillerin ve hafif ticari araçların yanı sıra ilk kez motosiklet ve scooterlerı da inceleyebildi, canlı satış temsilcileri ile görüşerek ürünler hakkında detaylı bilgi alabildiler. Mobilite temasıyla ilklere sahne olan Autoshow’da destekçileriyle beraber 35 markanın 250’yi aşkın modeli ve çeşitli sürprizler, otomotiv tutkunlarının beğenisine sunuldu.

SON DERECE VERİMLİ BİR DENEYİM

ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce fuar kapanış toplantısında yaptığı değerlendirmede “Türkiye otomotiv ekosistemi olarak dünyada ilk defa fiziksele en yakın dijital Autoshowu hayata geçirmekten ve gösterilen ilgi ve teveccühten son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek isterim. Otomotiv sektörünün içerisinde bulunduğu teknolojik değişim ve dönüşüm her alana yansırken eş zamanlı olarak dijital dönüşümün getirdiği globaldeki yeniliklerin içerisinde olan, ülkemize de katma değer sağlayacak yeni projeler yaratmanın ve sektör adına öncülük etmenin önemine inanıyoruz. Sektörümüz için son derece verimli bir deneyim olduğunu söyleyebilirim. Gerek Autoshow 2021 Mobility ziyaretçilerinden gerekse sektörümüzdeki değerli paydaşlarımızdan ve hatta globaldeki partnerlerden çok güzel geri dönüşler aldık. Dünyadaki Autoshowların evrimini ve gelişimini izleyerek bundan sonra yeni jenerasyon autoshow fuarlarını, otomotiv severlerle buluşturmak için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuyla da paylaşmak isteriz” dedi.