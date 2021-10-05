Oto Gündem Dergi Sayı 54 Eylül 2019

Oto Gündem E-Dergi yeni ücretsiz otomobil dergisi sayısı çıktı. Oto Gündem Dergi’nin Eylül 2019 sayısı ücretsiz yeni otomobil dergisi yayında. 3 farklı aracın test sürüşü de bu sayıda yer alıyor.

Oto Gündem E-Dergi Sayı 54, online olarak yayın yapan Oto Gündem Dergi, dijital olarak dergi yayınlarını her ay devam ettiriyor. Oto Gündem Dergi’nin Eylül 2019 sayısı çıktı. Yeni sayımızda 5 farklı test sürüşü yer alıyor.

Oto Gündem Dergi’nin Eylül ayını kapsayan yeni sayısı çıktı. Her ay aylık olarak çıkan Oto Gündem dergi yine dikkat çekiyor. Yeni sayımızda birbirinden farklı hızlı modeller ve 3 farklı test sürüşü yer alıyor.



Oto Gündem Eylül 2019