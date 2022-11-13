İlk kez 2015 yılında İstanbul Autoshow Fuarı’nda tanıtılan Fiat Egea Sedan, aradan geçen 7 yılda 4 farklı gövde tipiyle satışa sunulmaya başladı. Tofaş’ın 1.2 milyar dolarlık yatırımla dünya pazarına sunduğu Fiat Egea ailesinin de 1 milyonuncu otomobili banttan inmiş oldu.

İlk kez 2015 yılında İstanbul Autoshow Fuarı’nda tanıtılan Fiat Egea Sedan, aradan geçen 7 yılda 4 farklı gövde tipiyle satışa sunulmaya başladı. Tofaş’ın 1.2 milyar dolarlık yatırımla dünya pazarına sunduğu Fiat Egea ailesinin de 1 milyonuncu otomobili banttan inmiş oldu. Tofaş Fabrikası’nda üretilen 1 milyonuncu Fiat Egea ‘Cross Hybrid’ oldu. Böylece, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı. Fiat’ın 2019 yılından bu yana Türkiye Toplam Otomotiv Pazarının lideri olduğuna değinen ve Egea modelinin bu başarıda önemli katkısı olduğunu söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea’nın, pazara sunulduğu günden itibaren, tam altı yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olduğunu ve başarısını bu yıl Egea ailesine katılan yeni üyeler ve hibrit motorlu versiyonlarıyla perçinlediğini söyledi. Eroldu “Ürettiğimiz 1 milyonuncu Egea ile Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6 milyon 800 bini aştı. Egea’nın ürün geliştirme sürecinde kavram aşamasından sonuna kadar proje sorumluluğunu Tofaş Ar-Ge merkezi üstlendi” dedi.

EN İYİ AR-GE MERKEZİ SEÇİLDİK

Egea’nın başarısında Tofaş Ar-Ge’nin de önemli bir rol oynağına değinen Cengiz Eroldu “Ar-Ge Merkezimiz, geniş kapsamlı ürün mühendisliği birikimi, yeni ürün geliştirme ve test yeteneğiyle Stellantis Grubu içinde ürün projelerinin tüm sorumluluğunu üstlenen önemli Ar-Ge merkezlerinden. Üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yanı sıra, Stellantis’in farklı küresel ürün projelerinin proje sorumluluğu üstlenebiliyoruz. 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Ödülleri kapsamında Türkiye’nin en iyi otomotiv Ar-Ge merkezi seçildik; Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketler” araştırması kapsamında genel sıralamada ilk 3 firma arasında yer aldık. Tofaş Ar-Ge’nin ulaştığı düzeyden, ülkemizin Ar-Ge birikimine katkı sağlamaktan ötürü büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

2015’TE İLK KEZ ÖRTÜSÜ KALKTI

Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta Sedan olarak geliştirilen ve geniş iç hacmi ve şık stili ile göz dolduran modelin ismi, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Ege Denizi’ne atıfta bulunurken; modelin doğuşundaki rolü ile Türkiye otomotiv sanayiine de bir övgü niteliği taşımasıyla dikkat çekmişti. Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Türk tüketicilerinin beğeni ve istekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan, geliştirilen ve satışa sunulan Fiat Egea, pazara sunumunu takip eden yıl Avrupa’da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi. Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. 2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea’nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.