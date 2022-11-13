Tedarik sorunu yağa yaradı

Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç “Otomotiv sektöründe özellikle satış sonrası dediğimiz garanti dışı araçlar pazarında ciddi bir hareketlilik oluştu. Yeni araç tedarikinde çip sıkıntısı ve Türkiye için tahsis edilen araç sayısının azalmasına bağlı sorunlar oluşunca tüketicinin elindeki araca iyi bakma motivasyonu ister istemez satış sonrası pazarını da hareketlendirdi” dedi.

ALİ YILDIRIM-KKTC

Sıfır araçta yaşanan bulunurluk sorunu ikinci ele olan talebi oldukça arttırdı. Bununla birlikte araçların servis talebi de arttı. Servis hareketliliği de hızla büyürken, bununla birlikte madeni yağ sektörü de hareketlendi. Yaşanan durumu Kıbrıs’ta anlatan Mobil Oil Türk Genel Müdürü Münci Bilgiç, geçen yıl sektörün yüzde 10 büyüdüğünü bunun gelecek yıl da devam edeceğini paylaştı. Türkiye’de yıllık 450 bin ton civarında madeni yağ talebi olduğunu ve 200 binin tonunun otomotiv sektöründen geldiğini belirten Bilgiç “Otomotiv sektöründe özellikle satış sonrası dediğimiz garanti dışı araçlar pazarında ciddi bir hareketlilik oluştu. Yeni araç tedarikinde çip sıkıntısı ve Türkiye için tahsis edilen araç sayısının azalmasına bağlı sorunlar oluşunca tüketicinin elindeki araca iyi bakma motivasyonu ister istemez satış sonrası pazarını da hareketlendirdi. Endüstriyel alanda ise Türkiye’nin son 24 aydır aralıksız pozitif olarak artan endüstriyel talebi pazarın yüzde 10 büyümesinde etkili oldu diyebiliriz” şeklinde konuştu.

MOBİL OİL TÜRKİYE’YE YENİ SORUMLULUKLAR YÜKLENDİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Türkiye’nin de sorumluluğunun arttığına dikkat çeken Mobil Oil Türk Genel Müdürü, “Dünya çapındaki pek çok enerji firmasının Rusya’daki faaliyetlerine son verdi. Bu noktada biz de Mobil Oil Türkiye takımı olarak yeni görevler üstlendik. Orta Asya’da ülkelerinin daha önce Mobil’in Rusya’daki birimine bağlı olarak yönetiliyordu. 2022 Haziran ayı itibariyle artık bu Orta Asya bölge ve ülkelerin yönetimi tamamen Türkiye’ye sorumluluğuna geçti. Hali hazırda Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Tacikistan’ın yanı sıra Gürcistan’ın da olduğu 7 ülkenin yağ satış ve tedarik yönetimi Mobil Türkiye olarak bize bağlandı” ifadelerini kullandı.

‘CİDDİ BİR DEVALÜASYON VAR OLABİLDİĞİNCE DİRENDİK’

Maliyetlerde çok ciddi artışların olduğunu ifade eden Münci Bilgiç “Sizler de takip ediyorsunuzdur kendi pazarlarınızda; hammaddede döviz bazında yüzde 100’den fazla artışlar oldu. Bunun üstüne bir de TL’nin devalüasyonu var. Hepsini bir araya getirdiğiniz ciddi bir maliyet artışı oldu Türkiye’de. Olabildiğince bunu yönetmeye çalıştık. Fakat Eylül-Ekim ayından itibaren görebildiğimiz, hammaddedeki fiyat artışları durdu hatta bazı alanlarda yavaş yavaş geri gitmeye bile başladı. Bu saatten sonra baz etkisini çok konuşacağız gibi görünüyor. Pandemiden sonra hammadde üreten firmalar bir şekilde hammadde üretimini yeterince hızlı artıramadı. Şimdi ama o kapasite artışı gerçekleşti ve bir yere kadar geldi. Arz-talep meselesi olarak düşünüyorum ben bunu” dedi.