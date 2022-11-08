Elektrikli Ford e-Transit Türkiye’de yola çıkıyor. 1.1 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan model, Ford Pro ile tüm ihtiyaçları tek bir noktadan karşılamaya hazırlanıyor.

Elektrikli Ford e-Transit Türkiye’de yola çıkıyor. 1.1 milyon liralık fiyat etiketine sahip olan model, Ford Pro ile tüm ihtiyaçları tek bir noktadan karşılamaya hazırlanıyor. Profesyonel ticari araç müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayacak olan Ford Pro iş modeli insiyatifi, bu kapsamda ticari araçlar için yazılım, şarj, servis ve finansman hizmetlerini bir arada sunuyor. Böylelikle Ford Pro, sürekli açık bir hizmet noktası olarak ticari müşterilerin hem günümüzde hem de gelecekteki verimlilik ve üretkenliklerini daha da artırmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Ford Pro aynı zamanda filolardaki içten yanmalı motorlu araçların elektrikliye geçişini de kolaylaştırıyor. Bu kapsamda karma filolardaki akıllı telematik yazılımları, şarj yönetim yazılımını, donanım ve hizmetlerle kusursuz bir şekilde de eşleştiriyor ve böylelikle karma filoların kesintisiz çalışmasını sağlıyor.

‘SADECE ELEKTRİKLİ ARAÇ DEĞİL TEKNOLOJİ DE SUNACAĞIZ’

Ford Pro’nun Türkiye lansmanında konuşan Ford Türkiye İş Biriminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk “Ford Türkiye olarak yer aldığımız her segmentasyonda en iyiyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gerek ülkemizde gerekse uluslararası arenada ortaya koyduğumuz üretim gücümüzü, sürekli geliştirdiğimiz hizmet ağımızla optimum seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda bütünsel bir müşteri deneyimi inisiyatifi olan Ford Pro iş modelimizi de ülkemiz tüketicisine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ticari araç pazarında sahip olduğumuz liderliğimiz, Ford Pro ile ticari araç segmentinin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde daha da pekişecek. Bağlantılı teknolojilere ve kullanıcı odaklı tasarımlara sahip olan yeni nesil araçlarımız da, Ford Pro Hizmetlerinin gerçekleşmesi aşamasında önemli bir itici güç olacak. Ticari araç profesyonellerinin daha tasarruflu ve daha üretken iş yapış biçimine ulaşması yolunda Ford Pro etkisini net biçimde görebilecekler” ifadelerini kullandı.

315 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Ford’un yenilikçi ürün gamının en yeni ticari üyesi Ford E-Transit, lansmanda ilgi odağı oldu. Ford E-Transit, 68 kWh kullanabilir batarya kapasitesinin yanı sıra, WLTP ile 315 km’ye varan menziliyle günlük ortalama sürüşlerinin 3 katı mesafeyi vadediyor. E-Transit, daha düşük bakım giderleri sayesinde de servis maliyetlerinde dizel modellere göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla tasarruf sağlıyor. Hem AC hem de DC Hızlı şarj özelliğine sahip E-Transit, yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabiliyor, 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

JENARETÖRE DE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Ford’un Avrupa’da hafif ticari araçlar için ilk kez sunduğu ‘Pro Power Onboard’ özelliği ilk tam elektrikli E-Transit’i 2.3 kw’a kadar bir mobil jeneratöre dönüştürüyor. Böylece, müşterilerin iş mekanlarında ve sürüş esnasında araç gereçlerini kullanmaya devam etmelerine ve şarj etmelerine yardımcı oluyor. Taşıma kapasitesinden ödün vermeyen E-Transit, van modelleri için 1.616 kg ve kamyonet modelleri için 1.967 kg’a varan yük kapasitesi sunmaya devam ediyor. Maksimum 198 kW (269PS) ve 430 Nm tork güç sunan elektrikli motoru ile E-Transit, Avrupa’da satışa sunulan en güçlü tam elektrikli ticari araç unvanıyla öne çıkıyor.