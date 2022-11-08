Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından yeniden en değerli otomobil markası seçildi.

Toyota, Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli Markaları” araştırmasında bir kez daha tüm otomobil markaları arasında ilk sırayı aldı. Geçen yıla göre marka değerini yüzde 10 oranında artıran Toyota, aynı zamanda bir sıra daha yükselerek tüm markalar sıralamasında 6. sırada yer aldı. 2004 yılından bu yana sektöründe birinci sırada yer alan Toyota, yükselen marka değeri ile yerini daha da sağlamlaştırdı. Interbrand tarafından yayınlanan rapora göre Toyota’nın marka değeri 54 milyar 107 milyon dolardan 59 milyar 757 milyona çıktı. Sadece otomotiv sektörüne değil aynı zamanda geleceğin mobilitesine de öncülük eden Toyota, küresel olarak ürün gamını çeşitlendirerek her ihtiyaca uygun çözümler sunuyor. Çevreci araçlar geliştirme konusunda uzun zamandır çalışmalar gerçekleştiren Toyota, sıfır karbon hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

3 TRİLYON DOLARI GEÇTİ

Interbrand Marka Danışmanlığı Ajansı’nın hazırladığı raporda, markaların ürünlerinin ve hizmetlerinin finansal performansının değerlendirilmesinin yanı sıra markanın küresel dünyadaki rolü, çevreci çalışmaları ve dönüşümü de değerlendiriliyor. 100 En Değerli Küresel Markanın açıklandığı listede, toplam marka değerleri geçen yıla göre yüzde 16 artarak ilk defa 3 trilyon doları geride bıraktı. Geleceğin mobilitesine liderlik eden Toyota, bu kapsamda elektrifikasyon çalışmalarını hızlandırarak karbon emisyonunu minimize etmeyi hededfliyor ve aynı zamanda CO2 açısından verimli ve farklı güç ünitesi çözümleri sunmaya devam ediyor. Toyota tam hibrit, plug-in hibrit, yakıt hücreli ve elektrikli araçlar geliştirmeyi sürdürürerek tüketicilere en ideal çözümü sunuyor. 1997’de ilk nesil Prius’u tanıtarak ilk hibrit aracını dünyaya sunan marka, 20 milyonun üzerinde hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Elektrifikasyon hedeflerini hızlandıran Toyota, 2025 yılına kadar yılda 5.5 milyon elektrik motorlu araç satmayı hedefliyor. 2025’e kadar ise 15’i sıfır emisyonlu olmak üzere 70 adetlik elektrik motorlu ürün gamına sahip olacak.