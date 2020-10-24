Alpha Assistance asistans sektöründe iddialı

Sigortacılık sektörü için büyük öneme sahip olan asistans hizmetlerini sunan şirketler arasına Alpha Assistance da katıldı.

Sigortacılık sektörü için büyük öneme sahip olan asistans hizmetlerini sunan şirketler arasına Alpha Assistance da katıldı. Alpha Assistance, en ileri düzeydeki teknolojik altyapısıyla farkını ortaya koymaya hazırlanıyor.

YENİLİKLER GETİRECEĞİZ

Alpha Assistance Genel Müdürü Özgür Tezer “Çalışmalarımız ile sektöre yenilikler getirecek ve hem sigorta şirketlerinin hem de tüketicinin iş yükünü azaltacağız. Dijital dünyanın sunduğu olanaklardan sonuna kadar yararlanıp tüketicilerin en çok önem verdiği konulardan biri olan hızlı çözümleri üreteceğiz. Böylelikle verdiğimiz hizmetlere kolayca sahip olan insanların hayatlarını kolaylaştıracağız” dedi.

HIZ VE KONFOR ÖNCELİĞİMİZ

Yeni kurulan Alpha Assistance’ın Türkiye’de her noktada haftanın 7 günü 24 saat hasar ve yardım ihbarlarını alacak. Tezer “Pandemi süreci birçok iş modelinde zorunlu değişikliklerin yaşanmasına neden oldu. Otomotiv ve sigortacılık sektörleri ise bu sürecin kazanan tarafları oldular. Otomotiv sektöründe yaşanan talep patlaması, sigortacılık sektöründe hasar oranlarının düşmesi ve yeni poliçe modellerinin eklenmesi ile karlılık tırmanışa geçti. Bu gibi durumlar yeni yatırımların yapılmasına da olanak sağlıyor. İşte tam da bu zamanda, biz de hız ve müşteri konforu temalarımız ile iş ortaklarımıza en üst düzeyde yeni çözümler sunacağız” diye konuştu.

DİJİTAL ALTYAPI İLE HIZLI ÇÖZÜM

Günümüz insanlarının hizmet anlayışı çerçevesinde “hız” kavramının ilk sırayı aldığını da sözlerine ekleyen Alpha Assistance Genel Müdürü Özgür Tezer, araç kaza ihbarının en kısa sürede alınarak olay yerine gidecek çekicinin atanması ve varışının online takip edilebilmesi gibi tüm hizmetlerin dakikliğinin, müşteri memnuniyetine doğrudan etki ettiğini belirterek şunları söyledi;

DİJİTALLİK ÖNEM TAŞIYOR

“Kuruluşumuzda en önem verip üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında; günümüzün gerekliliği olan teknolojik imkanların tümünden yararlanmak geliyor. Bugün chatbot’lar, WhatsApp’ın sunduğu kolaylık, görüntülü görüşmeler, mikro yazılımlar ve bunlara benzer birçok uygulama müşterilerin kolayca ve severek kullanabilecekleri, kullanıcı dostu olanaklar sunmamıza imkan tanıyor. Biz de bu olanaklardan yararlanıp sigorta şirketlerinin iş yükünü azaltacağız. Müşterilerimizin hasar ihbarlarını aldığımız andan itibaren müşteri-çekici sürücüsü-servis ve sigorta şirketi olarak tüm hizmeti tek bir sistem üzerinden takip edebilecekleri bir yapı oluşturduk.

TEK LİNKLE ÇEKİCİ TAKİBİ

Müşterimiz tek bir link ile çekicinin konumunu harita üzerinden takip edebilecek, kendisine ulaşma süresini görebilecek, aracının hangi servise çekileceğini bilecek ve tüm bu taraflar da her an birbirlerinden haberdar olacak. Bu sistem, hasar yapmış ve o an ne yapacağını bilemeyen, heyecanlanıp telaşlanan müşterilerimiz için büyük kolaylık getirecek. Sigorta şirketlerinin hasar sorgulamalarını da insansız bir hale getirecek, müşteri şikayetlerini takip edip yönetebilecek dijital çözümleri üreterek iş ortaklarımızın kullanımına sunacağız. Amacımız tüm tarafların memnun olacağı, hızlı ve maliyeti düşük uygulamalar ile hizmet sağlamaktır.”