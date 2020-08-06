Audi’nin sosyal medyadaki reklamı tepki çekti. Gelen tepkiler üzerine şirket, paylaştığı fotoğrafı hesabından kaldırdı.

Audi reklamı tepki çekti. Otomotiv devi Audi, yeni reklam yüzü için özür diledi. Euronews Türkçe’nin aktardığına göre, Audi yeni bir spor araba modelinin reklamında kullandığı muz yiyen küçük kız çocuğu görseli sebebiyle özür diledi. Söz konusu reklam sosyal medyada tepki çekmişti. Audi geçtiğimiz günlerde yeni spor aracı RS 4’ün tanıtımı için bir sosyal medya reklamı hazırladı. Firma reklamda kırmızı renkli Audi RS 4’ün ön tamponuna yaslanmış muz yiyen 4-5 yaşlarında bir kız çocuğu kullandı. Reklamda “Bırakın kalbiniz her yönüyle daha hızlı atsın” sloganı verildi. Reklam sosyal medyada 2000’den fazla yeniden paylaşım aldı.

REKLAM YAKIŞIKSIZ BULUNDU

Ancak reklam bazı olumsuz eleştirilerin hedefi olunca firma özür dileyerek görseli hesabından kaldırdı. Kimileri reklamı ‘yakışıksız’ bulurken, kimileri de güvenlik konusuna değinerek “kız çocuğunun sürücünün görüş açısı dışarısında” olduğunu söyledi. Audi bu gelişmeler üzerine, “Reklamın asıl fikrinin toplumdaki en hassas ve korunmasız bireylerin bile Audi RS 4’ün spor teknolojisine güvenerek hoşça vakit geçirmesi” olduğunu söyledi. audi reklamı tepki

HATAYI TEKRARLAMAMAYA UĞRAŞACAĞIZ

Şirket resmi Twitter hesabında reklam kampanyasını yapan kişilerle görüşülerek hatanın bir daha tekrarlanmamasına uğraşacaklarını bildirdi. audi reklamı tepki