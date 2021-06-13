Brisa’nın Lastik Para uygulaması müşteri deneyimini geliştiriyor

Brisa, sektördeki öncü uygulamalarından biri olan Lastik Para ile bayilerine ve dolayısıyla müşterilerine değer katan yaklaşımını sürdürüyor. Müşteri deneyimini de geliştiriyor.

Brisa, müşterilerine, iş ortaklarına ve sektöre lastiğin ötesinde hizmetler sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılında başlattığı, lastik aldıkça hak edişlerin arttığı Lastik Para uygulaması ile iş ortaklarına değer katmayı, müşteri deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca LastikPara’nın yüklendiği Brisalıyız kartlarla Brisa bayileri farklı markalarda ve sektörlerde avantajlı fiyatlarla satın alma faydası sağlayıp, Brisa çatısı altında olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

750’NİN ÜZERİNDE UYGULAMA GERÇEKLEŞTİ

2020 yılında, 200 Brisa bayisi Lastik Para uygulamasına katıldı; oluşturulan fonlarla son tüketiciye yönelik hediye çeki, Covid önlemleri, promosyon kampanyası, dijital pazarlama yatırımı, kurumsal kimlik iyileştirme gibi başlıklarda 750’nin üzerinde Lastik Para uygulaması gerçekleşti. Bunlar haricinde bayiler, mobil araç alımı, müşteri bekleme alanı iyileştirme, kurumsal kimlik iyileştirme uygulamaları yapabiliyorlar. Lastik Para uygulamasının 2021 ajandasında ise bölgesel ve merkezi kampanyalar var.

İŞİMİZE DEĞER KATIYORUZ

Bayilerinin işine değer katan bu uygulama ile ilgili Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, “Günümüz koşullarında müşteri beklentilerindeki hızlı bir değişim ile karşı karşıyayız. 1300’ü aşkın satış noktasından oluşan bayi ağımızla birlikte değişen ihtiyaçlara yönelik yenilikçi uygulamaları hayata geçirmek için çalışıyoruz. uygulamamızla birlikte, iş ortaklarımızı müşteri deneyimini iyileştirecek uygulamalar tasarlama konusunda teşvik ediyoruz. Aynı zamanda mağazalarımızda sunduğumuz hizmet kalitesini yükseltmek, yüksek performans gösteren ürünlerimizi tanıtmak, müşteri nezdinde değer yaratan kampanyalar tasarlamak, dijital yatırımlarımızı artırmak ve hizmet noktalarımızın kurumsal kimliklerini yenilemek için de çok önemli bir araç. Bu uygulamamızı genişleterek bayilerimize değer katarken, sektörümüze müşteri deneyimi alanında da öncülük etmeyi hedefliyoruz” dedi.