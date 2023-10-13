Chery modellerine QPower dopingi

Chery QPower teknolojisini tanıttı. QPower mimarisi altındaki TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid de PHEV ile gelecek. Aynı zamanda marka sadece Ocak-Eylül döneminde satışlarını yüzde 40 artırarak 1.2 milyonun üzerinde araç sattı.

Chery QPower teknolojisini tanıttı. QPower mimarisi altındaki TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid de PHEV ile gelecek. Aynı zamanda marka sadece Ocak-Eylül döneminde satışlarını yüzde 40 artırarak 1.2 milyonun üzerinde araç sattı. Chery Group, Eylül 2023’te, yıllık %30,7 artışla 190.080 araç satarak ilk kez aylık satışlarında 190.000 adedi geride bıraktı ve bir rekor daha kırmış olduTüm bu rakamlar doğrultusunda Chery Grubu üçüncü çeyrekte “Üçlü Sıçrama” kaydetti. Aylık satışlar sürekli olarak 150.000, 170.000 ve 190.000’in üzerinde araçla yeni rekorlar kırdı. İlk üç çeyreğin kümülatif satışları şimdiden geçen yılın yıllık toplamını aştı.

ÇİN ORTALAMASININ BİLE ÜZERİNE ÇIKTI

CPCA (Çin Binek Araç Birliği) verilerine göre eylül ayında, aylık %3,1, yıllık %3 artışla 1,98 milyon perakende binek araç satışı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Sektör ortalamasının çok üzerinde bir ivme yakalayan Chery Group, büyüme trendini sürdürerek, satış, ürün, teknoloji ve marka gibi alanlarda yeni atılımlara imza atarak gelişimin ikinci yarısına geçiş yaptı. Tarihi rekorlara imza atan Chery Group’un aylık otomotiv satışları, yılın ilk yarısında art arda 100 bin adetleri aştı. Üçüncü çeyrekte yer alan temmuz, ağustos ve eylül aylarında hızlı bir ilerleme kaydedilerek, sırasıyla 150.000, 170.000 ve 190.000 adetlik satış seviyeleri geride bırakıldı. Chery, 2023’ün ilk 8 ayı içinde 1 milyonun üzerinde satış kaydetti ve ilk 9 ayda da 2022’nin yıllık satışlarını aştı. Chery ayrıca J.D. Power tarafından yayınlanan 2023 Çin IQS’sinde çok sayıdaki modeliyle ilk sırada yer alarak üstün kalite seviyesindeki hızlı gelişimi kanıtladı.

ŞARJ EDİLEBİLİR HİBRİT MODELLER GELİYOR

Chery, 2023 GIMS’te TIGGO ve ARRIZO ailelerinden hibrit ve benzinli modelleri kapsayan 5 yeni model sergiledi. Bunlardan TIGGO 8 Plug-in Hybrid ve TIGGO 7 Plug-in Hybrid, QPower mimarisi altındaki PHEV ürünleri oluşturdu. Bu iki PHEV model, 3 motorlu verimli güç aktarma sistemi kombinasyonuna, Chery tarafından geliştirilen benzersiz 3 vitesli DHT’ye ve sınıfının en akıllı teknolojilerini kapsayan konfigürasyonlarına sahip. Tüm bu özelliklerle Chery’nin en son başyapıtları; küresel otomotiv uzmanları, basın mensupları ve izleyicilerin dikkatini çekti.

CHERY KÜRESEL KULLANICI EKOSİSTEMİ

KONFERANSINI ÇİN’DEN TAKİP EDİYORUZ

Chery, ekim ayının ortasından sonuna kadar, 2023 Chery Küresel Kullanıcı Ekosistemi Konferansını düzenleyerek bir kez daha uluslararası ilgiyi üzerine çekecek. Bizim de bu sisteme Çin’e gelerek dahil olmamıza fırsat verildi. Konferans, ünlü blog yazarlarını, ana akım küresel basın mensuplarını ve Chery kullanıcılarını; yeni ekoloji, yeni teknoloji ve yeni gelecek olmak üzere üç ana tema altında, tamamen yeni bir kullanıcı ekosistemi modelini keşfetmek üzere Wuhu, Çin’de bir araya getirecek. Etkinlikte aynı zamanda Chery’nin “Teknolojik İlerleme” alanındaki en son başarılarını kapsamlı bir şekilde anlatan “Chery Tech Day 2023”te düzenlenecek.